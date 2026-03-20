Juez federal concede orden que permite visitas de clérigos en centro del ICE en Minneapolis

Los clérigos podrán brindar asistencia espiritual a inmigrantes en una instalación de retención ubicada en la sede de la ofensiva de control migratorio del gobierno de Trump en Minnesota, dictaminó un juez federal el viernes.

El juez federal de distrito Jerry Blackwell concedió una orden judicial solicitada por filiales en Minnesota de la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos, la Iglesia Unida de Cristo y un sacerdote católico que demandaron al Departamento de Seguridad Nacional.

Según su fallo, los clérigos podrán realizar visitas pastorales presenciales a todos los detenidos en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple, en Minneapolis, escenario de protestas frecuentes por la presencia de los aproximadamente 3.000 agentes federales que fueron desplegados en el estado en el punto álgido de la ofensiva.

Blackwell indicó que los demandantes habían cumplido con su obligación de demostrar que probablemente prevalecerán cuando el caso llegue a una conclusión definitiva, y que las restricciones a la libertad religiosa del clero para atender a los detenidos constituyen un “daño irreparable”.

El juez ordenó a ambas partes que se reúnan en un plazo de cuatro días hábiles para intentar acordar los detalles sobre cómo proporcionar el acceso, tomando en cuenta las preocupaciones legítimas de seguridad del gobierno, y luego presentar un plan en un plazo de siete días hábiles, o propuestas contrapuestas si no logran ponerse de acuerdo.

A la obispa Jennifer Nagel, del Sínodo de Minneapolis de la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos, le negaron la entrada a Whipple cuando intentó visitar a detenidos el Miércoles de Ceniza. Tras la audiencia, dijo a los periodistas que servir a personas en crisis es fundamental para muchas religiones.

“El trauma que atraviesan las familias, y las personas, en estos momentos es exorbitante. Y poder encontrarse con la gente que enfrenta esas necesidades está muy en el centro, en el corazón y el alma de lo que hacemos como ministros de tradiciones muy distintas”, afirmó Nagel.

La demanda sostiene que el edificio Whipple, que lleva el nombre del primer obispo episcopal de Minnesota, un defensor de los derechos humanos del siglo XIX, “ahora se alza en marcado contraste con el legado de su homónimo”. Señala que el edificio se ha “convertido en el epicentro de la privación sistemática de derechos constitucionales y legales fundamentales por parte del gobierno federal”.

Abogados del gobierno señalaron que la Operación Metro Surge terminó oficialmente el 12 de febrero. También indicaron que, desde entonces, ha disminuido el número de nuevas detenciones, por lo que se han flexibilizado las restricciones temporales a los visitantes, y que se han permitido visitas del clero desde hace más de dos semanas.

Pero Blackwell coincidió con los abogados de los demandantes, quienes argumentaron que el asunto no ha quedado sin efecto, porque el gobierno aún no cuenta con un plan formal que garantice el acceso y que establezca quién decide las condiciones en las que se admite al clero.

Obispos católicos y episcopales de Minnesota, otros miembros del clero cristiano y judío, y el Consejo de Iglesias de Minnesota también respaldaron formalmente la solicitud. La sala del tribunal estuvo llena de clérigos luteranos, de la Iglesia Unida de Cristo, unitarios universalistas, judíos y de otras confesiones.

Miembros del clero en todo el país han presionado para obtener mayor acceso a instalaciones de detención migratoria, especialmente durante las temporadas sagradas de la Cuaresma y el Ramadán. La atención espiritual de los detenidos por parte de líderes religiosos es una práctica de larga data, pero se ha vuelto mucho más polémica en medio de la actual ofensiva migratoria.

Fue necesaria una demanda similar para que dos sacerdotes católicos y una monja pudieran ingresar el Miércoles de Ceniza del mes pasado a una instalación del ICE en el suburbio de Broadview, en Chicago. Y clérigos musulmanes y cristianos de Texas han tenido dificultades para entrar en grandes centros de detención de la agencia.

Tauria Rich, una alta funcionaria local del ICE que supervisa el Whipple, dijo en un escrito presentado esta semana que los visitantes en el Whipple son poco frecuentes y que cualquier solicitud del clero se gestiona caso por caso. Indicó que un miembro del clero intentó hacer una visita a principios de marzo, pero se fue porque no había detenidos. La visita se habría permitido si hubiera habido detenidos, sostuvo.

El ICE califica el edificio como una instalación de retención de corto plazo, y no como el tipo de centro de detención de largo plazo donde normalmente se permiten visitas del clero.

No solo el clero ha tenido dificultades para entrar. A tres miembros del Congreso por Minnesota se les negó el acceso cuando intentaron inspeccionar la instalación. Una vez que lograron ingresar, reportaron malas condiciones.

El acceso también ha sido un problema para los abogados. El mes pasado, una jueza federal distinta ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que diera acceso inmediato a un abogado a los nuevos detenidos en el Whipple antes de que sean trasladados a otro lugar. Esa jueza celebró una audiencia esta semana para considerar si convierte su orden temporal en una orden judicial más permanente. Su fallo está pendiente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.