Escapan 50 de los alumnos secuestrados en Nigeria; 253 estudiantes y 12 maestros siguen retenidos

Cincuenta de los 303 alumnos secuestrados de una escuela católica en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, han escapado del cautiverio y ya están con sus familias, informó la autoridad escolar el domingo, trayendo alivio a algunas familias angustiadas tras uno de los mayores secuestros escolares en la historia de Nigeria.

Los estudiantes, de entre 10 y 18 años, escaparon individualmente entre el viernes y el sábado, según el reverendísimo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en el estado de Níger y propietario de la escuela. Un total de 253 escolares y 12 maestros siguen retenidos por los secuestradores, detalló en un comunicado.

“Pudimos confirmar esto cuando decidimos contactar y visitar a algunos padres”, afirmó Yohanna.

Los alumnos y estudiantes fueron capturados junto con sus maestros por hombres armados que atacaron el viernes la Escuela St. Mary, una institución católica en la remota comunidad de Papiri, en el estado de Níger. Ningún grupo se ha atribuido aún los secuestros y las autoridades han informado que se desplegaron escuadrones tácticos junto con cazadores locales para rescatar a los estudiantes.

De momento se desconoce dónde estaban retenidos los menores del estado de Níger o cómo lograron regresar a casa. El ejército y la policía de Nigeria no han respondido a una consulta de The Associated Press.

“Aunque recibimos el regreso de estos 50 niños que escaparon con cierto alivio, les insto a todos a continuar en sus oraciones por el rescate y el regreso seguro de las víctimas restantes”, expresó Yohanna.

El ataque en el estado de Níger ocurrió cuatro días después que 25 escolares fueran secuestrados en circunstancias similares en la ciudad de Maga, en el estado vecino de Kebbi, que está a 170 kilómetros (106 millas) de distancia.

Ambos estados se encuentran en una región del norte de Nigeria donde docenas de grupos armados han utilizado el secuestro para obtener rescates como una forma de dominar comunidades remotas con poca presencia gubernamental y de seguridad.

Una imagen satelital muestra que el complejo escolar del estado de Níger está adjunto a una escuela primaria contigua, con más de 50 edificios de aulas y dormitorios. Está ubicado cerca de una carretera principal que conecta las ciudades de Yelwa y Mokwa.

Los secuestros escolares han llegado a definir la inseguridad en la nación más poblada de África, y las bandas armadas a menudo ven las escuelas como objetivos “estratégicos” para atraer más atención.

El estado de Níger cerró apresuradamente todas las escuelas después del ataque del viernes, y algunos colegios federales en puntos conflictivos de la región también fueron cerrados por el gobierno nigeriano.

