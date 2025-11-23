Starmer sugiere que expríncipe Andrés testifique en investigación de EEUU sobre Jeffrey Epstein

La presión está aumentando para que el expríncipe Andrés testifique ante un comité del Congreso de Estados Unidos que investiga al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, después de que el primer ministro británico sugiriera que debería declarar.

Keir Starmer se negó a comentar directamente sobre el deshonrado hermano menor del rey Carlos III, pero dijo a los periodistas que viajaban con él para la cumbre del Grupo de los 20 en Johannesburgo que, como "principio general", las personas deberían proporcionar evidencia a los investigadores.

"No comento sobre su caso particular", afirmó Starmer. "Pero como principio general que he sostenido durante mucho tiempo, cualquiera que tenga información relevante en relación con este tipo de casos debería dar esa evidencia a quienes la necesiten".

El expríncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, hasta ahora ha ignorado una solicitud de los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara para una "entrevista transcrita" sobre su "amistad de larga data" con Epstein. A Andrés se le despojaron de sus títulos y honores reales el mes pasado mientras la familia real intentaba protegerse de las críticas sobre su relación con Epstein.

Los comentarios de Starmer se produjeron después de que el representante Robert Garcia de California, el demócrata de mayor rango del comité, y el representante Suhas Subramanyam, un demócrata de Virginia, dijeran que Andrés "sigue huyéndole" a las preguntas serias.

"Nuestro trabajo avanzará con o sin él, y haremos responsables a todos los involucrados en estos crímenes, sin importar su riqueza, estatus o partido político", dijeron en un comunicado emitido el viernes. "Obtendremos justicia para los sobrevivientes".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.