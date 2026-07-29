Incendio forestal cerca de la misteriosa Área 51 continúa extendiéndose y no ha sido contenido en absoluto

Según informaron las autoridades, el incendio forestal que azota las cercanías del Área 51 en Nevada, EE. UU., sigue sin estar controlado en absoluto.

El incendio en la zona de Quail Springs, del que se informó por primera vez el 24 de julio, ha arrasado aproximadamente con 5.500 hectáreas en el Campo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada (NTTR, por sus siglas en inglés) en el condado de Lincoln, según informó la BLM (Oficina de Administración de Tierras de EE. UU.) en una actualización publicada el miércoles.

El NTTR abarca aproximadamente 1,17 millones de hectáreas e incluye el Área 51, el sitio militar ultrasecreto asociado desde hace tiempo con especulaciones sobre vida extraterrestre.

“Es probable que el incendio haya crecido un poco, pero no tenemos ninguna superficie oficial nueva que reportar al respecto”, dijo Shane Kelly, portavoz de la BLM, una agencia dentro del Departamento del Interior de EE. UU., a The Independent.

“Todavía no hay amenazas para ninguna comunidad; puede que les llegue algo de humo, pero los incendios aún no representan una amenaza”, dijo Kelly, y agregó que “el terreno que se está quemando es realmente accidentado”.

open image in gallery Según la Oficina de Gestión de Tierras de EE. UU., el incendio forestal que arrasa cerca del Área 51, en Nevada, no está controlado en absoluto en estos momentos ( Laboratorio Sísmológico de Nevada )

Al ser preguntado específicamente sobre el Área 51, Kelly declinó hacer comentarios.

“El incendio de Quail Springs se encuentra dentro de los terrenos retirados del NTTR”, declaró la BLM en un comunicado. Agregó: “Esta es un área restringida, cerrada al público en todo momento, independientemente de la actividad del incendio”.

Se cree que el incendio se originó por causas naturales, posiblemente un rayo, y los bomberos están trabajando para controlar las llamas.

“Los equipos continuarán utilizando una estrategia de confinamiento indirecto y actuarán según sea necesario para proteger los bienes en riesgo. Asimismo, se emplearán tácticas de supresión directa cuando surjan oportunidades”, declaró la agencia.

Según Kelly, se esperan más novedades el miércoles por la noche.

La sequía persistente y la escasez récord de nieve acumulada han empeorado la temporada de incendios forestales de este año, con más de 2.000 incendios confirmados por el Centro Nacional de Incendios de EE. UU. desde principios de julio, que afectarían los estados de California, Colorado y Alaska.

A principios de este año, el Área 51 también fue afectada por otro tipo de fenómeno natural. A finales de abril, se registraron al menos 17 terremotos en 24 horas cerca del lugar, lo que dio lugar a teorías conspirativas infundadas.

open image in gallery El Área 51, una instalación militar de alto secreto, se encuentra dentro del Campo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada, que abarca unos 1,17 millones de hectáreas ( AFP via Getty Images )

En los últimos años, funcionarios estadounidenses han formulado varias afirmaciones sobre la existencia de vida extraterrestre.

“Dicen que son reales, pero yo no los he visto, y no los mantienen ocultos. ¿Qué ocurre entonces?”, dijo el expresidente Barack Obama en un pódcast en febrero. Continuó: “No hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de EE. UU.”.

Posteriormente aclaró: “Durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que los extraterrestres se hayan puesto en contacto con nosotros”.

Ese mismo mes, el presidente Donald Trump ordenó la publicación de archivos gubernamentales “relacionados con vida alienígena y extraterrestre”. Desde entonces, el Pentágono ha publicado una gran cantidad de documentos que contienen informes de extraños objetos voladores.

Traducción de Sara Pignatiello