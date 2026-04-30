Misteriosa serie de sismos cerca del Área 51 alimenta teorías de conspiración sobre pruebas secretas

En las últimas 24 horas se han registrado al menos 17 sismos en las inmediaciones del Área 51 de Nevada, una zona de alto secreto, lo que ha dado lugar a teorías de conspiración infundadas sobre pruebas nucleares secretas.

La serie de temblores, con magnitudes que oscilaron entre 2,5 y 4,4, se produjo a pocos kilómetros de la misteriosa base militar, famosa por las teorías de conspiración que afirman que en sus instalaciones se ocultan extraterrestres y ovnis.

El Área 51 se encuentra junto al Sitio de Pruebas de Nevada, donde Estados Unidos realizó pruebas con armas nucleares entre 1951 y 1992.

El temblor de magnitud 4,4 se produjo a 4 km de profundidad poco después de las 3 p. m. del miércoles, seguido de más de una docena de temblores más pequeños, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Más de 100 personas informaron al USGS que sintieron los temblores.

open image in gallery En las últimas 24 horas se han registrado al menos 17 terremotos cerca del Área 51 de Nevada, lo que ha dado lugar a teorías de conspiración sobre la realización de pruebas nucleares en la zona ( AFP/Getty )

El geofísico y personalidad de Internet Stefan Burns afirmó en un video en X que el sismo de magnitud 4,4 se produjo en “un lugar inusual para que ocurra un temblor”, y agregó que fue particularmente superficial.

Los teóricos de conspiración han especulado durante mucho tiempo que hay extraterrestres retenidos en la base, pero en las últimas semanas han cuestionado, sin ninguna prueba, si el gobierno de EE. UU. reinició las pruebas en el sitio.

Burns señaló en el video que, si bien era probable que el terremoto de 4,4 fuera natural, había “cierta ambigüedad” en los datos sísmicos.

Añadió que las características inusuales hacían que la actividad “mereciera ser discutida en el contexto de ‘si se trata de una prueba nuclear subterránea encubierta’”.

The Independent se puso en contacto con el USGS para obtener más información.

open image in gallery El sitio web del USGS muestra 17 terremotos registrados en la zona durante las últimas 24 horas ( USGS )

El video de Burns fue suficiente para entusiasmar a algunos teóricos de conspiración, entre ellos uno que lo compartió y escribió: “El GOBIERNO está tramando algo MALO”.

“Lo más probable es que en el Área 51 se estén realizando pruebas nucleares, no son extraterrestres; no sé si eso los hace sentir mejor o no”, aseguró otro.

La racha de sismos se suscitó en medio de teorías de conspiración sobre una serie de científicos estadounidenses que han fallecido o desaparecido en los últimos años.

Los detectives de Internet han examinado unos 12 casos y creen que estas personas han sido blanco de ataques debido a su trabajo en temas delicados, como las armas nucleares.

El 16 de abril, un reportero le preguntó al presidente Donald Trump sobre “10 científicos desaparecidos con acceso a información clasificada, material nuclear y aeroespacial, todos los cuales han desaparecido o han aparecido muertos en los últimos meses”, y si creía que había alguna conexión entre ellos.

“Bueno, espero que sea algo aleatorio, pero lo sabremos en la próxima semana y media”, aseveró Trump.

El FBI y el Congreso están investigando ahora posibles vínculos entre los casos.