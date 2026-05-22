Taiwán dice que EEUU no le ha notificado de una pausa en sus ventas de armas a la isla

Taiwán no ha sido notificado de ninguna pausa en una venta de armas de Estados Unidos por 14.000 millones de dólares que se tiene planeada para la isla de gobierno autónomo, manifestó el viernes un funcionario gubernamental, después de que el secretario interino de la Armada estadounidense, Hung Cao, le dijera a una comisión del Senado en Washington que algunas ventas militares al extranjero estaban siendo demoradas para garantizar que las fuerzas armadas tengan suficientes municiones para la guerra contra Irán.

Días después de que el presidente estadounidense Donald Trump generara interrogantes sobre la continuidad de las ventas de armas a Taiwán —que China reclama como su propio territorio—, Cao señaló el jueves que las ventas se reanudarían cuando el gobierno lo considere apropiado.

“En este momento estamos haciendo una pausa para asegurarnos de tener las municiones que necesitamos para ‘Furia épica’”, declaró Cao ante la Subcomisión de Defensa de Asignaciones Presupuestarias del Senado, en referencia al nombre que el gobierno de Trump le dio a la operación en Irán. “Luego, las ventas militares al extranjero continuarán cuando el gobierno lo considere necesario”.

Las autoridades de Taiwán han visto los reportes, “pero actualmente no hay información sobre ningún ajuste que Estados Unidos vaya a hacer a esta venta de armas”, respondió el viernes la portavoz presidencial taiwanesa Karen Kuo, al ser consultada sobre los comentarios de Cao.

China considera a Taiwán una provincia separatista que debe quedar bajo su control, incluso por la fuerza si es necesario. Al igual que otros países que mantienen vínculos diplomáticos formales con Beijing, Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país, pero Washington sigue siendo el principal respaldo de la isla y su proveedor de armas.

El gobierno republicano de Trump autorizó en diciembre un paquete de armas por 11.000 millones de dólares para Taipéi, pero aún no se procede con él. Legisladores estadounidenses también aprobaron en enero una venta de armas separada por 14.000 millones de dólares a Taiwán, aunque el acuerdo no puede seguir adelante hasta que Trump lo presente formalmente ante el Congreso.

En una entrevista con Fox News, de regreso a Estados Unidos tras el viaje de la semana pasada a Beijing, Trump dijo que las ventas de armas a Taiwán son “una muy buena ficha de negociación” en las gestiones de Washington con China.

Al cumplir dos años en el cargo el miércoles, el presidente taiwanés Lai Ching-te declaró que, si tuviera la oportunidad, le diría a Trump que continúe con las ventas de armas a Taiwán, algo que Lai calificó de esencial para la paz.

China le advierte a Estados Unidos por Taiwán

Al ser consultado sobre los comentarios de Cao, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que “la oposición de China a la venta de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán es constante, clara y firme”.

La semana pasada, durante la visita de Trump a Beijing, el presidente chino Xi Jinping lanzó una advertencia contundente y le dijo que la “cuestión de Taiwán” es el asunto más importante en las relaciones entre Estados Unidos y China, y que ambas naciones podrían “tener choques e incluso conflictos” si el tema no se maneja adecuadamente.

Trump dijo después a los periodistas que necesitaba hablar con la persona que gobierna Taiwán, sin mencionar a Lai, a quien Beijing considera un separatista.

Es probable que unas conversaciones entre Trump y Lai hagan enfurecer a China, que por lo general responde con fuerza a las visitas a Taiwán de políticos de Estados Unidos.

Kuo, la portavoz presidencial de Taiwán, indicó el viernes que no había más información sobre una posible conversación entre Lai y Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.