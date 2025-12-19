Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó el viernes a difundir sus archivos sobre Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto y acaudalado financiero conocido por sus conexiones con algunas de las personas más influyentes del mundo, incluido Donald Trump, quien como presidente había intentado mantener los archivos bajo reserva.

El volumen total no estaba claro de inmediato, aunque el subsecretario de Justicia Todd Blanche dijo en una entrevista con Fox News Channel que esperaba que el departamento liberara "varios cientos de miles" de documentos el viernes y luego varios cientos de miles más en las próximas semanas.

Entre los documentos divulgados se encontraban fotografías, registros de llamadas, testimonios ante jurado investigador y algunos documentos que ya eran de dominio público.

Los documentos podrían contener la mirada más detallada hasta ahora a casi dos décadas de investigaciones gubernamentales sobre el abuso sexual de Epstein a mujeres jóvenes y menores de edad.

La difusión de los documentos ha sido exigida durante mucho tiempo por un público ansioso por saber si alguno de los ricos y poderosos asociados de Epstein sabía sobre —o participó en— el abuso. Las acusadoras de Epstein también han buscado durante mucho tiempo respuestas sobre por qué las autoridades federales cerraron su investigación inicial sobre las acusaciones en 2008.

Cediendo a la presión política de sus copartidarios republicanos, Trump firmó el 19 de noviembre un proyecto de ley que daba al Departamento de Justicia 30 días para publicar la mayoría de sus archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, incluida información sobre la investigación de su muerte en una cárcel federal.

Dicha ley permite censurar los documentos para proteger a las víctimas o investigaciones en curso, pero deja claro que no se retendrán ni censurarán documentos por motivos como "vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.