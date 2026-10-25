Arabia Saudí reabre aeropuerto mientras persisten ataques hutíes y otras noticias de Oriente Medio

Arabia Saudí reabrió su principal aeropuerto para vuelos internacionales, más de dos semanas después de que ataques mortales de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dejaran la instalación fuera de servicio. El reino informó previamente el domingo que interceptó y destruyó un misil balístico y un dron lanzados por los hutíes.

Una enorme operación militar israelí iniciada este fin de semana en la Cisjordania ocupada —en respuesta a un ataque que mató a dos soldados israelíes e hirió a tres en Hebrón el viernes— ha desplazado a cientos de palestinos durante el fin de semana e impuesto importantes restricciones al movimiento de los palestinos.

El despliegue ocurre apenas unos días antes de las tensas elecciones de Israel el martes, una votación que muchos consideran un referéndum sobre la gestión del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de las guerras y el giro hacia la extrema derecha que Israel ha tomado tanto en el ámbito interno como en el escenario mundial.

A continuación, las últimas noticias de Oriente Medio el domingo.

Riad reabre su aeropuerto internacional mientras persisten los ataques hutíes

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid informó que abría las terminales 1 y 2 para vuelos nacionales e internacionales a partir del domingo.

El anuncio del aeropuerto se produjo mientras los hutíes en Yemen, respaldados por Irán, continuaban lanzando drones y misiles hacia la capital saudí.

El portavoz militar saudí, el mayor general Turki al-Malki, señaló que sus fuerzas interceptaron y destruyeron un misil balístico y un dron disparados por los hutíes a primera hora del domingo.

A principios de octubre, ataques hutíes alcanzaron un complejo que alberga otras dos terminales, donde mataron a 17 personas e hirieron a más de 330.

La semana pasada, el aeropuerto de Riad abrió para vuelos nacionales limitados.

El ejército de Israel realiza una gran operación en Cisjordania antes de las elecciones

El ejército israelí continuaba una enorme operación militar en la Cisjordania ocupada durante el fin de semana, desplazando a cientos de palestinos e imponiendo importantes restricciones al movimiento palestino.

El despliegue respondía a un ataque que mató a dos soldados israelíes e hirió a tres en la ciudad cisjordana de Hebrón el viernes.

Quedan apenas unos días para las disputadas elecciones israelíes del martes, las primeras desde los ataques liderados por Hamás en 2023 y las guerras posteriores en la región.

La votación se considera en gran medida un referéndum sobre el liderazgo y las políticas de seguridad del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, durante los últimos tres años de guerra.

El ejército israelí anunció a primera hora del domingo que la mayoría de los trabajadores palestinos con permisos no podrán entrar en comunidades israelíes para trabajar en la ocupada Cisjordania el domingo y el lunes, y que varios pasos fronterizos también permanecerán cerrados hasta después de las elecciones de Israel el martes.

Decenas de miles de israelíes en el extranjero regresan para unas elecciones decisivas

La Coalición AID, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos centrada en fortalecer la democracia de Israel, afirma que se espera que decenas de miles de israelíes que viven en el extranjero vuelen para participar en la votación.

La ley israelí, por lo general, exige que los ciudadanos voten en persona en el país, con excepciones limitadas para diplomáticos y ciertos enviados oficiales en el extranjero.

Israel tiene más de 7,3 millones de votantes registrados, pero las encuestas sugieren una contienda reñida. Elecciones anteriores se han decidido por márgenes estrechos. No está claro qué efecto podrían tener estos votantes del extranjero, pero muchos israelíes progresistas que no apoyan a Netanyahu han abandonado el país en los últimos años, lo que sugiere que quienes regresen para emitir su voto no lo respaldarían.

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Este reporte se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.