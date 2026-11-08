Arabia Saudí intercepta misiles tras daños a un edificio de Aramco y otras noticias de Oriente Medio

Arabia Saudí interceptó el domingo misiles entrantes dirigidos contra la capital del reino y otras regiones, y los restos que cayeron dañaron un edificio perteneciente al gigante petrolero estatal Aramco en el distrito financiero de Riad.

No se reportaron víctimas. No hubo una reivindicación inmediata de la autoría del ataque por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, quienes en el pasado han reivindicado ataques similares.

Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos informó que rescató a 22 tripulantes después de un incendio a bordo de un buque de carga en el mar de Omán, en momentos en que los riesgos para el transporte marítimo comercial en la región siguen siendo elevados en medio de la guerra en Oriente Medio.

En Israel, el presidente Isaac Herzog encargó al principal rival de Benjamin Netanyahu y exjefe militar del país, Gadi Eisenkot, la formación del próximo gobierno, lo que supone otro golpe para el primer ministro en funciones tras las elecciones del 27 de octubre.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el domingo.

El edificio de Aramco en Riad sufre daños tras intercepciones de misiles

Testigos en Riad dijeron que escucharon una fuerte explosión el domingo por la mañana y describieron daños en varios pisos de un edificio de Aramco en el Distrito Financiero Rey Abdalá, en Riad. Algunos pisos parecían haber quedado gravemente dañados y otros mostraban daños en el vidrio exterior.

Los testigos hablaron bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

La coalición liderada por Arabia Saudí indicó que sus defensas aéreas interceptaron dos misiles balísticos y dos misiles de crucero dirigidos contra Riad y otras regiones a primera hora del domingo, y acusó a los hutíes de lanzar los misiles balísticos.

El Ministerio de Energía saudí señaló que el intento de ataque provocó “metralla que cayó y causó daños menores en el edificio”. Añadió que no hubo víctimas.

El Centro Saudí para la Comunicación Internacional y Aramco no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Además, la coalición liderada por Arabia Saudí afirmó que interceptó durante la noche un misil balístico dirigido contra la región sur de Arabia Saudí, que limita con Yemen y ha sido atacada repetidamente por los hutíes.

Los últimos acontecimientos se producen después de ataques aéreos saudíes el sábado cerca de Saná, la capital de Yemen, que está en manos de los hutíes. Funcionarios hutíes manifestaron que los bombardeos mataron al menos a 27 personas.

— Por Sally Abou AlJoud en Beirut

Emiratos rescata a 22 tripulantes tras un incendio en un carguero en el mar de Omán

La Guardia Nacional de Emiratos Árabes Unidos informó que los tripulantes —todos de nacionalidades árabes— se encontraban estables tras recibir primeros auxilios, luego de un rescate cuando su carguero se incendió en el mar de Omán.

La Guardia Nacional no identificó la embarcación ni precisó la causa del incendio.

La oficina británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), una organización militar que monitorea incidentes de seguridad marítima, informó el domingo que un petrolero se incendió el sábado a unos 8 millas náuticas al noroeste de Jasab, Omán, lo que llevó a la evacuación de su tripulación.

La organización británica no identificó la embarcación ni dijo quién la atacó. No estaba claro si se trataba del mismo barco cuya tripulación Emiratos Árabes Unidos había ayudado a evacuar.

El incidente ocurre en medio de un aumento de los riesgos para el transporte marítimo comercial en la región. El sábado, fuerzas de Estados Unidos inutilizaron un buque de carga con bandera de San Cristóbal y Nieves en el golfo de Omán, y dijeron que había intentado vulnerar el bloqueo naval estadounidense a Irán. El bloqueo se ha aplicado en el estrecho estratégico de Ormuz y sus alrededores, una vía marítima crucial para los envíos mundiales de petróleo.

Por separado, el ejército iraní informó a última hora del sábado que dos petroleros habían chocado con minas en la zona de Ormuz y se incendiaron. No identificó las banderas ni los destinos de las embarcaciones.

El presidente de Israel encarga formar gobierno al rival electoral de Netanyahu

Tras días de consultas con los partidos elegidos para el parlamento israelí, o Knéset, el 27 de octubre, Herzog dijo a última hora del sábado que había decidido designar a Eisenkot para formar el próximo gobierno.

La decisión de Herzog supone otro golpe para Netanyahu, quien perdió su mayoría parlamentaria en las elecciones, que no arrojaron un ganador con una mayoría clara.

La decisión del presidente no garantiza que Eisenkot vaya a ser el próximo primer ministro. Tras una ceremonia oficial el domingo, Eisenkot iniciará complejas negociaciones con posibles socios de coalición.

Eisenkot tendrá hasta seis semanas para formar un gobierno de coalición, una tarea difícil en un país profundamente dividido que sigue conmocionado por el ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por milicianos liderados por Hamás y por los tres años de guerras que han seguido en Gaza y más allá.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.