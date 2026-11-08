EEUU dice que disparó contra buque en golfo de Omán después que intentó romper bloqueo contra Irán

El Comando Central del ejército de Estados Unidos informó el sábado por la noche que inutilizó un buque con bandera de San Cristóbal y Nieves luego de que ignorara múltiples advertencias e intentara abandonar la región tras visitar un puerto iraní.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos han impuesto un bloqueo naval a Irán desde hace meses en y alrededor del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte marítimo mundial, incluido el de petróleo. El último ataque confirmado de Estados Unidos contra un buque de carga fue hace casi un mes en el golfo de Omán.

La divulgación del sábado se produce tras al menos otros dos casos en los que el Comando Central de Estados Unidos no anunció ataques militares que ha llevado a cabo en la región, y funcionarios del comando se negaron a confirmar ataques cuando se les preguntó sobre reportes locales de explosiones.

Los medios estatales iraníes también informaron el sábado por la noche sobre el sonido de explosiones en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, así como varias explosiones en el puerto de Jask. No estaba claro por el momento cuál fue la causa de las explosiones, y el ejército de Estados Unidos no ha respondido a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

El ejército iraní informó el sábado por la noche que dos buques petroleros habían golpeado minas en el área de Ormuz y se incendiaron. No identificó las banderas ni los destinos de los navíos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que el ejército de Estados Unidos había llevado a cabo nuevos ataques limitados contra Irán, dirigidos contra un sistema de defensa aérea iraní. Trump describió la acción militar a los reporteros como “menor”. El Comando Central de Estados Unidos no comentó sobre dicha acción incluso después que los ataques fueron confirmados por Trump.

Desde hace semanas, Trump ha dicho que estaba considerando lanzar una nueva ola de ataques contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que se celebraron el 3 de noviembre. Oriente Medio y más allá han estado en vilo ante la posibilidad de que Estados Unidos reanude operaciones a gran escala contra Irán por primera vez en casi dos meses.

La guerra, que Estados Unidos e Israel iniciaron hace más de 8 meses, ha sacudido los mercados globales, y las gestiones diplomáticas para ponerle fin se han estancado. Octubre registró la mayor cantidad de ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz desde marzo, mientras Irán ha intentado aumentar la presión económica sobre Estados Unidos para que levante su bloqueo.

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El periodista de The Associated Press Konstantin Toropin contribuyó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.