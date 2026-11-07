Melania Trump y la Universidad de Luisiana anuncian becas para estudiantes del sistema de acogida

Melania Trump anunció el sábado una alianza multimillonaria entre la Universidad Estatal de Luisiana (LSU, por sus siglas en inglés) y su programa “Fostering the Future” para otorgar becas a estudiantes de esa universidad que pasaron por el sistema de acogida.

“Este logro dará a los jóvenes del sistema de acogida un ancla de estabilidad, una sólida base educativa y la oportunidad de construir una vida maravillosa”, afirmó la primera dama en un acto con el presidente de la LSU, Wade Rousse.

Trump y la LSU consiguieron más de 7 millones de dólares en donaciones privadas para crear un fondo patrimonial destinado a las becas, informó la Casa Blanca. MMR Group Inc., una empresa de contratación eléctrica con sede en Baton Rouge, se comprometió a aportar 5 millones de dólares, y otros donantes de la Fundación de la LSU aportaron más de 2 millones de dólares, indicó la Casa Blanca.

La primera dama tenía previsto asistir más tarde al partido de fútbol americano entre la LSU y Alabama, que también participa en la iniciativa.

“Como adultos, tenemos una obligación moral con nuestros niños, especialmente con aquellos que están en el sistema de acogida. Pero, como saben, debemos actuar para realmente marcar una diferencia. La comunidad de acogida no necesita palabras”, añadió, antes de concluir sus breves declaraciones diciendo: “Ahora, vayamos a disfrutar del partido”.

Dijo que hay 14 becarios del programa en la LSU y nueve en Alabama, como parte de un grupo de 100 estudiantes respaldados en 26 escuelas este semestre.

El programa de acogida se destacaba en todo el campus, así como en el campo del Tiger Stadium justo antes del saque inicial, informó la Casa Blanca.

Rousse le entregó un casco de la LSU con el logotipo de “Be Best” (“Sé el mejor”) y una camiseta de la universidad con un parche con la misma leyenda que, según dijo, llevaría cada jugador en el partido. La iniciativa más amplia “Fostering the Future” es una derivación de la campaña “Be Best”, que fue su tema emblemático durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

“En la LSU, creemos que el talento está en todas partes, pero entendemos que la oportunidad no lo está”, declaró Rousse. “Por eso, el acceso es una de nuestras máximas prioridades. Los estudiantes que han pasado por el sistema de acogida ya han demostrado resiliencia, determinación y potencial. Nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad es asegurarnos de que circunstancias fuera de su control no se interpongan entre ellos y una experiencia de educación superior que les cambie la vida”.

La primera dama empezó a trabajar en temas relacionados con el sistema de acogida después de que terminara el primer mandato del presidente republicano en 2021, y creó “Fostering the Future” para proporcionar recursos y apoyo, incluidas becas. La LSU es una de las más de 20 universidades e instituciones de educación superior de todo el país que participan en el programa.

A principios de este año, Melania Trump estuvo en el Capitolio para instar al Congreso a aprobar un paquete legislativo que ampliaría el acceso a servicios para jóvenes del sistema de acogida mediante la actualización de un programa con décadas de antigüedad. Las medidas fueron aprobadas por la Cámara de Representantes y están pendientes en el Senado.

Durante su intervención, dijo a los miembros del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes que los jóvenes en el sistema de acogida enfrentan obstáculos relacionados con la vivienda, el transporte y otros desafíos fuera del aula que afectan su desempeño escolar, así como su futura independencia financiera.

“Podemos cerrar esta brecha”, dijo en abril. “Una nueva legislación para la comunidad de acogida es un imperativo moral”.

El noviembre pasado, la primera dama encabezó una orden ejecutiva firmada por el presidente que vincula al gobierno federal, universidades e instituciones de educación superior, el sector privado y grupos benéficos para crear oportunidades educativas y laborales para quienes están en el sistema de acogida.

También creó “Fostering the Future Together”, una versión global del programa con más de 45 países participantes.

Alabama y la LSU, por su parte, son rivales regionales históricos, y ambos equipos iniciaron a la semana en disputa por un puesto en el College Football Playoff. Miles de personas, muchas de ellas reunidas en fiestas previas al partido, grabaron la caravana de la primera dama mientras atravesaba el campus.

Donald Trump asistió a dos partidos anteriores de la LSU como presidente: uno en Alabama en 2019 y otro en New Orleans en enero de 2020, cuando la LSU derrotó a Clemson por el campeonato nacional. Melania Trump lo acompañó al segundo partido.

No estaba previsto que el presidente asistiera al partido del sábado.

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El redactor deportivo de la AP Brett Martel contribuyó a este despacho desde Baton Rouge, Luisiana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.