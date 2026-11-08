El papa concluye su visita a Uruguay y se dirige a la parada más tensa: la Argentina de Milei

El papa León XIV concluía su visita a Uruguay el domingo con una celebración de una importante festividad católica vinculada a la independencia del país, para culminar sus esfuerzos por resaltar el papel de la Iglesia en el país más secular de América Latina.

León viajaba a la ciudad de Florida, al norte de Montevideo, antes de dirigirse a Argentina para la segunda etapa de su gira por tres países de Sudamérica. Se espera que sea la más delicada en términos políticos, dadas las duras críticas de la Iglesia católica al programa de austeridad del presidente libertario Javier Milei.

Para su último acto en Uruguay, León conmemoraba la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres. Cada año, miles de peregrinos acuden a la ciudad para rezar ante el pequeño icono de madera de la Virgen María.

Según la tradición, 33 patriotas independentistas adquirieron la estatua guaraní y la llevaron consigo cuando se declaró la independencia del imperio brasileño en Florida el 25 de agosto de 1825.

León se convirtió en el primer papa en casi cuatro décadas en visitar Uruguay, con la esperanza de recordar a su población que la Iglesia católica forma parte de su propia identidad como nación, aunque en décadas posteriores el país ha seguido un rumbo profundamente secular y, en ocasiones, anticlerical.

Una evaluación tras la primera etapa del viaje

León esperaba dejar un último mensaje de despedida antes de iniciar la segunda etapa de su viaje sudamericano, que siguió adelante pese a su cirugía del 13 de octubre para extirpar un tumor canceroso de su pulmón. La última parada será en Perú, su segunda patria.

León, de 71 años, se ha mostrado en buena forma en sus actos: canta con fuerza, sube escaleras con brío y saluda con entusiasmo a las multitudes en su papamóvil. No ha acortado ningún evento, incluidos aquellos que lo han mantenido fuera hasta pasada la medianoche, hora de Roma.

Luis Bahamondes, profesor del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, señaló que la visita serviría para reforzar la imagen de León como líder más allá de su influencia espiritual.

Una reunión con Milei que podría ser delicada

Milei tiene previsto reunirse con León en el aeropuerto de Buenos Aires y luego ambos aparecerán juntos para la ceremonia tradicional de bienvenida y el intercambio de discursos. El encuentro podría ser tenso, dadas las medidas de austeridad de Milei, que han recortado el gasto social, y su apuesta por la inteligencia artificial.

Los amplios recortes de gasto de Milei han tensado considerablemente las relaciones con los líderes eclesiásticos argentinos, que han criticado a su gobierno por anteponer la ortodoxia económica a las necesidades de los pobres.

Por ejemplo, Milei recortó el presupuesto de salud de Argentina en un 48% en términos reales desde que asumió el cargo en diciembre de 2023. Los recortes previstos al sistema de universidades públicas, que representa un motivo de orgullo casi universal en un país propenso a las crisis, llevaron a los estudiantes a las calles.

Al igual que sus aliados en el gobierno de Trump, el gobierno de Milei ha presentado los recortes como parte de un proceso de reformas necesario para rehacer la atribulada economía argentina y eliminar el fraude y el despilfarro en la burocracia federal.

Según datos oficiales, la pobreza en Argentina alcanzó al 32,3% de la población durante la primera mitad de 2026, lo que representa a unas 15 millones de personas.

Milei también ha cortejado inversiones en IA y centros de datos con promesas de una regulación limitada. León ha advertido sobre las amenazas para la humanidad y el medio ambiente de la carrera de la IA y ha pedido salvaguardas estrictas, vigiladas internacionalmente, para su desarrollo.

Un viaje para completar los asuntos pendientes de Francisco

En Argentina, León está, en gran medida, completando asuntos pendientes que dejó su predecesor, el papa Francisco. El jesuita argentino, exarzobispo de Buenos Aires, nunca regresó a su país durante sus 12 años de pontificado, desconcertando por igual a amigos y adversarios.

“Hay mucho desacuerdo sobre Francisco y su legado en Argentina”, señaló David Lantigua, profesor de teología y miembro del claustro del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame, que se centra especialmente en asuntos latinoamericanos.

Gran parte de la polémica proviene de su etapa en Buenos Aires, cuando el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio fue una figura partidista a veces divisiva en un país políticamente polarizado. Bergoglio fue un sacerdote de villas miseria, que abogó por los más pobres y marginados, el sector de los argentinos que más ha sentido los recortes de gasto social de Milei.

“Creo que veremos ese tipo de tensión con León: ese es el ministerio que dejó Francisco”, comentó Lantigua.

León, que pasó dos décadas como sacerdote misionero en Perú atendiendo a personas pobres, es claramente un pastor a imagen de Francisco y debe su pontificado al difunto papa.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.