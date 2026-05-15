Agentes de CBP deportan a decenas de empleados de cruceros de Disney tras redada por material de abuso infantil

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. irrumpieron a principios de este mes en el crucero “Disney’s Magic” y detuvieron a casi 30 miembros de la tripulación en el marco de una operación contra el material de explotación sexual infantil.

Entre el 23 y el 27 de abril, los agentes abordaron ocho cruceros como parte de una investigación en curso sobre operaciones relacionadas con material de explotación sexual infantil (MESI), según informó la agencia.

“Tras abordar el buque e interrogar a 26 tripulantes sospechosos de Filipinas, uno de Portugal y otro de Indonesia, los agentes confirmaron que 27 de los 28 sujetos estaban implicados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material de abuso sexual infantil”, declaró la agencia a The Independent en un comunicado.

“La CBP canceló sus visados y estos delincuentes fueron enviados de vuelta a su país de origen”, añadía el comunicado.

La agencia no reveló los nombres de ninguno de los empleados detenidos.

open image in gallery Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. detuvieron el mes pasado a casi 30 miembros de la tripulación de un crucero de Disney en el marco de una operación contra el material de explotación sexual infantil ( AFP via Getty Images )

Un portavoz de Disney Cruise Line declaró a Variety: “Tenemos una política de tolerancia cero con este tipo de comportamientos y hemos cooperado plenamente con las fuerzas del orden. Aunque la mayoría de estas personas no pertenecían a nuestra línea de cruceros, las que sí lo hacían ya no forman parte de la empresa”.

Disney Cruise Line no respondió a la solicitud de comentarios de The Independent sobre el incidente.

El 23 de abril, los pasajeros a bordo del barco Disney Magic captaron en video cómo varios miembros de la tripulación eran detenidos por agentes del ICE mientras el barco atracaba en el puerto de San Diego tras un crucero de cinco días.

La viajera Dharmi Mehta y su familia se sintieron consternados al ver cómo se llevaban del barco atracado al jefe de camareros, con quien habían entablado una buena relación, con las manos atadas a la espalda con bridas.

“De hecho, nos había estado atendiendo probablemente entre 45 minutos y una hora antes de que lo inmovilizaran”, declaró durante una rueda de prensa el 5 de mayo, antes de que la CBP anunciara los motivos de las detenciones.

Los tripulantes seguían vistiendo sus uniformes de Disney y no se llevaron ninguna de sus pertenencias cuando fueron detenidos.

open image in gallery Un video grabado el mes pasado muestra a agentes de ICE deteniendo a miembros de la tripulación que trabajaban en el barco “Magic” de Disney ( AFP/Getty )

En la rueda de prensa del 5 de mayo, Mehta estuvo acompañada por representantes de varios grupos defensores de los derechos de los migrantes, quienes afirman que varios tripulantes de otro crucero fueron detenidos el 25 de abril, dos días después del incidente ocurrido en el barco de Disney.

Los activistas afirmaron que cuatro “marineros” que trabajaban a bordo del MV Zandaam, de Holland America, fueron detenidos durante esa redada del ICE.

Un portavoz del Puerto de San Diego declaró a NBC 7: “El Departamento de Policía Portuaria del Puerto de San Diego no tuvo ninguna participación en las supuestas acciones de control llevadas a cabo el 23 o el 25 de abril en la Terminal de Cruceros de la calle B. No recibimos ninguna llamada de servicio relacionada con estos incidentes. De conformidad con la legislación de California, incluido el proyecto de ley del Senado 54, la Policía Portuaria no participa en actividades de control de inmigración”.

Asimismo, explicó que la Terminal de Cruceros de la calle B es un puerto de entrada federal, donde la autoridad para la aplicación de la ley en materia de inmigración y aduanas “recae en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP)”.

Y agregó: “Por lo tanto, cualquier medida de control tomada a bordo de los buques o dentro de la zona de inspección federal es competencia de la CBP”.