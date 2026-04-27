Afganistán acusa a Pakistán de ataques que dejaron 7 muertos tras diálogos de paz

Morteros y misiles disparados desde Pakistán el lunes impactaron una universidad y viviendas civiles en el noreste de Afganistán, lo que dejó siete muertos y al menos 85 heridos, denunciaron funcionarios afganos. Islamabad desestimó la acusación de haber atacado una universidad.

Fue el primer incidente violento desde las conversaciones de paz entre ambas partes, mediadas por China, a principios de este mes.

Pakistán y Afganistán están inmersos en meses de combates mortales que han dejado cientos de muertos desde finales de febrero, cuando Afganistán lanzó un ataque transfronterizo contra Pakistán en represalia por bombardeos aéreos paquistaníes dentro de su territorio. Islamabad declaró que estaba en guerra abierta con Afganistán, en una escalada de violencia que alarmó a la comunidad internacional.

El Ministerio de Información y Radiodifusión de Pakistán desestimó los reportes de medios afganos y las declaraciones oficiales sobre los ataques contra la universidad, calificándolos de “una mentira descarada”.

Pakistán acusa a Afganistán de dar refugio a milicianos que perpetran ataques mortales dentro de Pakistán, especialmente los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. El grupo es distinto, pero aliado, de los talibanes afganos, que tomaron el control de Afganistán en 2021 tras la caótica retirada de tropas lideradas por Estados Unidos. Kabul niega la acusación.

Funcionarios afganos y paquistaníes se reunieron en Urumqi, en el oeste de China, a principios de abril, y habían acordado no intensificar su conflicto y “explorar una solución integral”, había señalado el gobierno chino tras mediar las conversaciones.

Los ataques del lunes fueron los primeros importantes desde las conversaciones, lo que subraya la naturaleza frágil de los esfuerzos de paz mediados por la comunidad internacional. Además de China, otras naciones que han participado en la mediación entre ambas partes en distintos momentos incluyen Turquía, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Los combates disminuyeron en gran medida en marzo, después de que ambas partes declararon una tregua temporal por la festividad musulmana de Eid al-Fitr, que marca el fin del mes sagrado del Ramadán. La tregua se produjo tras un mortífero ataque aéreo paquistaní del 17 de marzo contra un centro de tratamiento de drogas en la capital afgana, Kabul, que, según Afganistán, mató a más de 400 civiles. Pakistán negó haber atacado instalaciones civiles y cuestionó la cifra de muertos.

Aun así, los enfrentamientos transfronterizos esporádicos habían continuado incluso mientras delegaciones de ambas partes asistían a las conversaciones en Urumqi.

El portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat, indicó que el ataque con morteros y misiles del lunes alcanzó la ciudad de Asadabad, capital de la provincia de Kunar, así como varias zonas de otro distrito de la provincia el lunes por la tarde.

El director de Información y Cultura de Kunar, Najibullah Hanafi, señaló que hubo siete muertos y 85 heridos.

Fitrat afirmó que entre los heridos había mujeres, niños y estudiantes de la Universidad Sayed Jamaluddin Afghani, y describió los ataques como “un crimen de guerra imperdonable, una barbarie y un acto provocador”.

El Ministerio de Educación Superior de Afganistán informó que unos 30 estudiantes y profesores resultaron heridos en el ataque contra la universidad, que, según indicó, causó daños extensos en los edificios y terrenos de la instalación.

El Ministerio de Información paquistaní señaló en un comunicado que “los ataques de Pakistán son precisos y se basan en inteligencia. No se ha llevado a cabo ningún ataque contra la Universidad Sayed Jamaluddin Afghan. Las afirmaciones son frívolas y falsas”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Afganistán, Amir Khan Mutaqi, describió las recientes negociaciones en China como “positivas” el sábado.

Mutaqi expresó durante una ceremonia de graduación en el Instituto de Diplomacia del Ministerio de Relaciones Exteriores: “Todos ustedes están al tanto de nuestros problemas recientes con Pakistán. Las últimas negociaciones se celebraron en Urumqi bajo la mediación de China, y estas negociaciones fueron positivas”.

Agregó que los asuntos entre ambos países “son muy sensibles entre vecinos y entre dos países vecinos islámicos y no deben tratarse de manera irresponsable”.

A principios de este mes, la oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios en Afganistán dijo que el conflicto había desplazado a 94.000 personas en total.

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Los periodistas de The Associated Press, Munir Ahmed, en Islamabad y Elena Becatoros en Atenas contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.