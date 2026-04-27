Sospechoso de robo enfrenta cargos de asesinato por matar a policía en hospital de Chicago

Un sospechoso de robo ahora enfrenta cargos de asesinato e intento de asesinato, junto con una larga lista de otros delitos graves, por la muerte a tiros de un policía de Chicago y las heridas causadas a otro en un hospital adonde lo llevaron para recibir tratamiento.

Alphanso Talley, de 26 años, tenía previsto comparecer por primera vez el lunes ante el Tribunal de Circuito del condado Cook, informó la fiscalía estatal. Se desconoce si tiene un abogado que pueda comentar sobre su situación judicial.

El agente John Bartholomew, de 38 años, veterano de 10 años en el cuerpo, fue declarado muerto poco antes de la 1 p.m. el sábado tras recibir un disparo estando en el Endeavor Health Swedish Hospital, según la oficina forense del condado Cook.

Un segundo agente resultó herido de gravedad en el tiroteo del sábado por la mañana, indicó la policía. Su nombre no se dio a conocer. El superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling, señaló en un comunicado el lunes que el agente herido —de 57 años y con 21 años de servicio— “aún lucha por su vida”.

“Aunque esto no trae consuelo a esta tragedia, sí representa el primer paso hacia la rendición de cuentas”, dijo Snelling sobre la presentación de cargos.

Los agentes habían llevado a Talley, quien había sido arrestado esa mañana como sospechoso de un robo a mano armada, al hospital para observación. Huyó después del tiroteo —una foto de vigilancia obtenida por el Chicago Sun-Times parecía mostrarlo corriendo desnudo, con electrodos en el pecho— y fue detenido menos de dos horas después.

La policía no ha dicho cómo el sospechoso pudo conseguir un arma. Snelling indicó que los investigadores lograron recuperar tres armas.

“Este tiroteo fue un recordatorio contundente y desgarrador de los peligros que nuestros agentes enfrentan con demasiada frecuencia en este trabajo”, señaló Snelling.

El hospital informó por Facebook que una persona bajo custodia de las autoridades fue llevada al departamento de emergencias para recibir tratamiento y que fue “revisada con detector manual al llegar” en busca de cualquier arma, siguiendo el protocolo. La persona estuvo escoltada por la policía en todo momento, señaló el hospital.

Según los registros del Departamento de Correcciones de Illinois, el historial delictivo de Talley incluye condenas por agresión agravada contra un agente del orden y por ayudar, instigar, poseer o vender un vehículo motorizado robado en 2023, así como condenas previas por robo y por delitos relacionados con armas de fuego.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.