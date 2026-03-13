Afganistán acusa a Pakistán de atacar a civiles tras muerte de 6 personas en bombardeos

El gobierno talibán de Afganistán acusó el viernes a Pakistán de atacar viviendas en bombardeos nocturnos en Kabul y otras áreas del país, y sostuvo que al menos seis civiles murieron y más de una docena resultaron heridos.

Pakistán negó haber atacado a civiles, cuando los combates entre los dos vecinos entraban en su tercera semana.

El portavoz del gobierno, Zabihula Muyahid, afirmó que aeronaves de Pakistán también atacaron depósitos de combustible de la aerolínea privada Kam Air cerca del aeropuerto de Kandahar, en el sur de Afganistán.

“Esta compañía suministra combustible a aerolíneas civiles así como a aeronaves de Naciones Unidas”, escribió en una publicación en X.

El ejército de Pakistán llevó a cabo “bombardeos exitosos dentro de Afganistán” como parte de la operación en curso, según el Ministerio de Información. Indicó que los ataques tuvieron como objetivo cuatro presuntos escondites de milicianos y su infraestructura de apoyo en Afganistán. El Ministerio aseveró que Pakistán no atacó a ninguna población civil.

El viernes, una bomba al pie del camino dirigida contra un vehículo policial mató a seis agentes en Lakki Marwat, un distrito en el noroeste de Pakistán, dijo el funcionario policial Sajjad Khan. Nadie se atribuyó la responsabilidad, pero es probable que las sospechas recaigan en los talibanes paquistaníes proscritos, también conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), que a menudo se atribuyen este tipo de ataques.

Los acontecimientos se producen en medio de un aumento drástico de las tensiones entre los dos países —que Pakistán ha calificado como una “guerra abierta”—, lo que suma preocupaciones sobre la estabilidad en la región en un momento en que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán continúa sin un final a la vista, generando una incertidumbre enorme.

El Ministerio de Defensa de Afganistán informó que respondió a los ataques de Pakistán atacando instalaciones militares paquistaníes en el distrito de Kohat, causando grandes pérdidas.

El Ministerio de Información de Pakistán señaló que el TTP intentó desplegar tres drones rudimentarios en Kohat, pero las fuerzas paquistaníes los derribaron. Dos civiles resultaron heridos por la caída de escombros, indicó.

En sus publicaciones en X, Muyahid afirmó que los ataques paquistaníes alcanzaron múltiples sitios civiles y lugares deshabitados en las provincias afganas de Paktia y Paktika, así como otras áreas. Dijo que los ataques “no quedarán sin respuesta”.

El portavoz de la policía de Kabul, Khalid Zadran, informó que al menos cuatro civiles, incluidos niños, murieron en la ciudad y otros 15 resultaron heridos.

El Departamento de Información y Cultura de Afganistán en la provincia de Nangarhar reveló que un proyectil de mortero paquistaní mató a una mujer y a un niño.

El número total de víctimas en todo Afganistán no estaba claro.

Pakistán y Afganistán han estado atacando sus instalaciones militares desde finales de febrero, cuando Kabul dijo que asaltó puestos paquistaníes en respuesta a agresiones paquistaníes a lo largo de la frontera. El ejército de Pakistán ha dicho que sus operaciones apuntaron al TTP y sus redes de apoyo a lo largo de la frontera.

La disputa en curso tiene sus raíces en la creencia de Pakistán de que el gobierno talibán de Afganistán está albergando a grupos milicianos que lanzan ataques en su contra y también de aliarse con su archirrival, India. Los talibanes niegan albergar a grupos milicianos.

Ambas partes han afirmado infligir grandes pérdidas en lo que se ha convertido en sus combates más mortíferos en años.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, dijo el viernes que el ejército ha matado a 663 talibanes afganos desde que comenzaron los combates. Por el momento no hay comentarios de Kabul.

El jueves, el enviado especial de China, Yue Xiaoyong, llegó a Islamabad para sostener conversaciones con su homólogo paquistaní Mohammad Sadiq tras una visita a Kabul.

Sadiq, el enviado especial de Pakistán para Afganistán, dijo que él y Yue “discutieron las amenazas planteadas por grupos terroristas” y acordaron la necesidad de esfuerzos colectivos para garantizar una paz y estabilidad duraderas.

Los repetidos llamados de la comunidad internacional a la moderación han tenido poco efecto. Pakistán ha dicho previamente que sus ataques a lo largo de la frontera y dentro de Afganistán están dirigidos únicamente a Khawarij, una frase que Islamabad usa para el TTP.

Desde que los talibanes afganos regresaron al poder en 2021, el TTP ha intensificado los ataques dentro de Pakistán y a lo largo de la frontera. Islamabad dice que sus operaciones militares continuarán hasta que Kabul tome medidas verificables para frenar al TTP y otros milicianos que operan desde su territorio.

Un alto al fuego mediado por Qatar puso fin a los intensos combates en octubre, pero varias rondas de conversaciones de paz en Turquía en noviembre no lograron producir un acuerdo duradero.

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Ahmed reportó desde Islamabad. Los periodistas de The Associated Press Riaz Khan y Rasool Dawar en Peshawar, Pakistán, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.