Dos pastores de Ohio se vuelven aliados fieles de migrantes haitianos ante ofensiva de Trump

Uno creció en la zona rural de Haití, en medio de la pobreza y la violencia de su hermosa pero atribulada nación caribeña. El otro creció en Michigan como un “chico de granja de clase trabajadora” del corazón de Estados Unidos, según se describe a él mismo.

Ambos se convirtieron en pastores en Springfield, Ohio. Ambos comparten un objetivo inspirado por su fe: apoyar a los migrantes haitianos de la ciudad, que temen ser deportados en la actual ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Reginald Silencieux, pastor de la Primera Iglesia Evangélica Haitiana, y Carl Ruby, pastor de la Iglesia Cristiana Central, comparten una causa común y un respeto mutuo. Ambos defendieron a los haitianos cuando Trump acusó falsamente en 2024 a los inmigrantes del país caribeño que residían en Springfield de comerse los gatos y perros de sus vecinos.

Les ofrecieron refugio en sus iglesias e invitaron a miembros de la comunidad a unirse en oración y en una protesta pacífica contra los falsos rumores que avivaron los temores antiinmigrantes.

En las semanas posteriores a los comentarios de Trump, escuelas, edificios gubernamentales y las casas de funcionarios electos recibieron decenas de amenazas de bomba. Ruby y Silencieux también fueron blanco de ataques. Aun así, perseveraron.

Han realizado capacitaciones para documentar y protestar posibles redadas de control migratorio, brindaron ayuda legal y alimentos, y continuaron ofreciendo servicios religiosos en criollo y clases de inglés.

Y aunque han orado por Trump, han exigido que se amplíe el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que ha permitido que miles de haitianos lleguen legalmente a Springfield en los últimos años, escapando de la inestabilidad y la violencia de las pandillas en su país.

“Ambos han sido grandes líderes para la comunidad”, afirmó Viles Dorsainvil, quien ha trabajado estrechamente con ambos pastores como director ejecutivo del Centro de Ayuda y Apoyo a la Comunidad Haitiana en Springfield.

Describe a Ruby como un defensor de los migrantes que incluso ha puesto su vida en riesgo para apoyarlos y darles la bienvenida.

Agradece a Silencieux por albergar el centro comunitario haitiano en su iglesia desde 2021 e invitar a abogados de inmigración a reunirse con los feligreses después de las ceremonias religiosas.

“Él ora por ellos; ayuna con ellos; les da orientación espiritual”, comentó Dorsainvil.

Guiar el centro de la vida espiritual haitiana en Springfield

Silencieux creció en una familia cristiana, amando a Jesús y con el deseo de servir a Dios, pero no como pastor. En cambio, se convirtió en abogado.

Pero hacia mediados de su segunda década de vida, predicaba a tiempo parcial y finalmente se mudó a Puerto Príncipe, donde fue pastor de varias iglesias en la capital, controlada por pandillas.

“La vida en Haití no era fácil. Pero moldeó mi carácter”, expresó Silencieux. “Me enseñó perseverancia, responsabilidad y la importancia de la comunidad”.

Eso también lo preparó para su siguiente desafío.

En 2021, sintió el llamado de mudarse a Springfield, donde los inmigrantes haitianos ayudaban a cubrir la creciente demanda de mano de obra para la industria manufacturera en expansión de la ciudad. No sabía inglés y dejó atrás a su esposa e hijos, que aún viven en Haití.

Desde entonces, ha ayudado a algunos de los miles de haitianos que se mudaron legalmente a Springfield en los últimos años bajo el programa TPS. Estados Unidos otorgó inicialmente el TPS a los haitianos tras un devastador terremoto en 2010 y lo extendió varias veces desde entonces. Pero el gobierno de Trump ha presionado para poner fin a ese estatus, al afirmar que las condiciones en Haití han mejorado.

Recientemente, una jueza federal ordenó mantener la protección vigente de manera temporal. Pero la incertidumbre y el miedo continúan en Springfield.

Tras su fallo, la jueza recibió amenazas de muerte. Varias amenazas de bomba obligaron a cerrar escuelas, oficinas y negocios en Springfield.

Silencieux se siente impotente a veces, pero le recuerda a la comunidad —y a sí mismo— que mantenga la fe.

“Como pastor, no tengo ninguna posibilidad de protegerlos”, señaló. “La fe me ayuda a ayudar a la comunidad”.

En una ceremonia dominical reciente, recomendó a sus feligreses que se quedaran en casa tanto como fuera posible en caso de redadas migratorias. Ofreció una oración por Trump y por la comunidad haitiana.

“El presidente es nuestro presidente. Puede tomar decisiones. Pero es limitado”, dijo. “Dios es ilimitado”.

Encabezar un movimiento de fe a favor de los migrantes

Ruby creció en una familia bautista en la zona rural de Michigan y pasó la mayor parte de su vida identificándose como evangélico y republicano. Cuando se mudó a Springfield —y por varios años después— no conocía a ningún haitiano.

Pero las tensiones se intensificaron en 2023 cuando un niño murió y decenas resultaron heridos después de que un conductor inmigrante haitiano chocara con un autobús escolar.

Desde su casa, Ruby siguió en vivo una reunión del concejo municipal en la que se discutía el accidente.

“Escuchaba una declaración racista y desagradable tras otra”, relató, recordando que condujo de inmediato hasta la reunión para alzar la voz.

“Lo único que dije fue: ‘Tenemos que recordar que hay ventajas de que los inmigrantes lleguen a nuestra comunidad; son buenas personas’. Y de inmediato me convertí en el amigo de los haitianos en la ciudad y en el enemigo de la gente antiinmigrante en la ciudad”.

Tras los comentarios despectivos de Trump en 2024, Ruby invitó a los haitianos de Springfield a asistir a las ceremonias en su iglesia. Animó a su congregación a repartir tarjetas por todo Springfield con un mensaje de apoyo para los haitianos. El mensaje decía, en criollo y en inglés: “Me alegra que estés aquí. Cristo te ama y yo también”.

Ruby contó que Dios comenzó a prepararlo para este momento hace 15 años. En ese entonces, era vicepresidente de vida estudiantil en la Universidad de Cedarville, una universidad bautista cerca de Dayton, Ohio, y organizó un viaje con estudiantes para seguir la trayectoria de vida del reverendo Martin Luther King Jr.

El grupo visitó la Iglesia Bautista de la Calle 16 en Birmingham, Alabama, donde en 1963 cuatro niñas negras murieron cuando una bomba colocada por miembros del Ku Klux Klan estalló durante una ceremonia dominical.

También visitaron el Instituto de Derechos Civiles de Birmingham, donde Ruby leyó la “Carta desde la cárcel de Birmingham” de King. La carta estaba dirigida a clérigos de Alabama que le pidieron al reverendo que retrasara las manifestaciones por los derechos civiles en Birmingham.

“No sabía que era una carta dirigida a pastores que no se habían plantado porque querían estar a salvo”, explicó Ruby.

“Me comprometí conmigo mismo a que no haría eso; que, si había una oportunidad de usar mi voz para ayudar a alguien que estuviera siendo oprimido, no me quedaría callado”.

Organizó una conferencia nacional de universidades cristianas, con la esperanza de que los estudiantes regresaran a sus campus inspirados para crear organizaciones enfocadas en servir a los inmigrantes.

Su trabajo a favor de los inmigrantes continuó cuando se convirtió en pastor en 2015.

Junto con líderes religiosos, fundó G92, un grupo de defensa de los inmigrantes nombrado así por la palabra hebrea “ger”, que significa extraño o extranjero, y que aparece 92 veces en el Antiguo Testamento.

Hoy, se enorgullece de que la resistencia de Springfield a la ofensiva migratoria de Trump esté basada en la fe.

“Este es definitivamente un movimiento guiado por la fe”, sostuvo. “Dios ama a los inmigrantes y parte de demostrar que eres parte del pueblo de Dios es cuidar a los inmigrantes”.

Ha sido blanco de amenazas y comentarios difamatorios. Pero no se amilana.

“Nunca he perdido un minuto de sueño por preocuparme de que alguien me haga daño”, afirmó. “Creo que Dios me protegerá”.

El 2 de febrero, ayudó a organizar un evento en el que cientos de personas abarrotaron una iglesia para cantar y orar en apoyo a los haitianos. Asistió tanta gente que un inspector de bomberos pidió a decenas de personas que se retiraran porque el recinto había superado su capacidad.

“Fuera de los hermosos eventos con mi familia, fue el día más hermoso de mi vida”, manifestó Ruby.

Con el futuro incierto del programa TPS, Ruby sigue preocupado por el destino de los migrantes haitianos en Springfield. Pero también mantiene la esperanza.

“Creo que Dios va a bendecir a nuestra ciudad por hacer lo correcto”.

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La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.