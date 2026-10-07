Adopción de IA por parte de RFK Jr. desconcierta a algunos aliados suyos y a expertos médicos

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha conseguido captar a un gran número de seguidores a nivel nacional al canalizar la energía de los estadounidenses preocupados por la influencia de las grandes corporaciones, incluidos los fabricantes de vacunas, medicamentos, alimentos procesados y pesticidas.

Pero la semana pasada, el líder del movimiento “Devolvamos la salud a Estados Unidos" (MAHA, por sus siglas en inglés) expresó su apoyo a un sector inesperado: el de la inteligencia artificial.

En una cumbre del MAHA que contó con la participación de ejecutivos de IA y de Silicon Valley, Kennedy declaró que esta tecnología liberaría a los estadounidenses de la “tiranía médica” al permitirles “verificar la veracidad de los consejos médicos que reciben”.

“Nunca más podremos ser sometidos por funcionarios públicos que nos dicen: ‘Confíen en los expertos’”, agregó Kennedy ante una audiencia compuesta por invitados seleccionados.

Algunas voces destacadas del MAHA criticaron rápidamente el que Kennedy acogiera la IA, y señalaron que los líderes del movimiento se acercan cada vez más a los intereses corporativos que anteriormente cuestionaban.

A su vez, expertos médicos dicen que la visión de Kennedy sobre la inteligencia artificial como un contrapeso al sistema médico establecido es profundamente equivocada.

“Evidentemente, él no entiende cómo funciona la IA”, dijo el doctor Zeke Emanuel, especialista en cáncer y bioeticista de la Universidad de Pensilvania. “La IA recopila y sintetiza la información existente en la literatura médica y en los estudios de caso. Y eso significa que lo que realmente se obtiene es conocimiento médico experto”.

OpenAI y Anthropic ofrecen chatbots especializados en salud con la capacidad de analizar los historiales médicos de los usuarios y responder a sus preguntas sobre atención sanitaria. Sus modelos son entrenados con miles de artículos médicos revisados por pares y directrices profesionales, y también incorporan aportaciones de doctores.

“Él quiere que la IA imite lo que él dice”, añadió Emanuel. “Pero eso no es lo que va a hacer una buena IA”.

Emily Hilliard, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), manifestó que Emanuel describió “un uso limitado” de la tecnología.

Kennedy quiere darles a los estadounidenses un mayor control sobre sus propios datos de salud mediante el uso de la inteligencia artificial, “para ayudarles a comprenderlos, hacer preguntas, compararlos con la evidencia y tomar mejores decisiones junto con sus médicos”, expresó Hilliard.

La tecnología ayudará a los doctores a trabajar con mayor rapidez, lo que les dará “más tiempo para tratar y cuidar a los pacientes”, agregó.

Líder del MAHA defiende los patrocinios empresariales

OpenAI y Anthropic figuraron entre los patrocinadores de la Cumbre del MAHA llevada a cabo la semana pasada. También lo hicieron más de una docena de empresas con asuntos pendientes ante el gobierno de Estados Unidos, incluidas desarrolladoras de fármacos psicodélicos, una prueba experimental para detectar el cáncer, y monitores y sensores portátiles de actividad y salud.

Los patrocinadores pagaron hasta 300.000 dólares, y muchos obtuvieron espacios para hablar en paneles que contaron con la participación de altos funcionarios de salud del gobierno, entre ellos el doctor Mehmet Oz, de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).

“Fue el clásico (caso de) pagar para participar”, opinó el doctor Robert Malone, un investigador de vacunas que ha cuestionado la seguridad de las vacunas de ARNm y que recientemente formó parte de una comisión federal sobre vacunación bajo la dirección de Kennedy.

Malone y otras figuras del movimiento MAHA dicen que la cumbre mostró cómo las grandes empresas reemplazan a las “mamás MAHA” y a otros activistas de base que originalmente impulsaron al movimiento.

“No hubo representación de las personas que han estado en el núcleo del MAHA y de su creación, ya fueran médicos o pacientes o defensores de los pacientes”, agregó Malone.

La cumbre fue organizada por el MAHA Center Inc., una de las diversas organizaciones no gubernamentales dirigidas por colaboradores de Kennedy y dedicadas a promover su agenda. Entre otras figuran el MAHA Institute —un centro de investigación— y el MAHA PAC, una entidad de recaudación de fondos políticos.

Tony Lyons, un editor que dirige el MAHA Center, el MAHA PAC y varios grupos afines, abordó las críticas sobre los patrocinios corporativos durante una recepción previa a la cumbre.

“La verdad es que estamos intentando construir el mayor movimiento que podamos construir para lograr resultados”, aseveró Lyons.

El gobierno de Trump ha acogido la IA

La alianza de Kennedy con Silicon Valley coincide con los empeños generales en todo el seno del gobierno del presidente Donald Trump.

Trump se ha opuesto enérgicamente a los intentos de imponer una mayor supervisión a las empresas de inteligencia artificial, las cuales han contribuido a llevar el mercado bursátil a máximos históricos. Una de las primeras medidas de Trump tras regresar a la Casa Blanca fue revocar una orden ejecutiva del gobierno del presidente Joe Biden relativa a la supervisión de la inteligencia artificial. Al gobierno de Trump le llevó más de 16 meses reemplazarla con su propia orden.

En las últimas semanas, el mandatario anunció una iniciativa para permitir que la industria de la IA se autorregule, intentó rebautizar la tecnología con el nombre de “superinteligencia”, y restó importancia a las preocupaciones bipartidistas sobre el impacto de los centros de datos en los residentes de las zonas cercanas a estos.

Por su parte, el doctor Oz y otros funcionarios del gobierno han promovido la IA como la solución a una larga lista de problemas en Estados Unidos relacionados con la salud, incluidos el aumento de los costos médicos, el fraude sanitario, la escasez de doctores y el cierre de hospitales rurales.

Funcionarios de Medicare han mantenido conversaciones con varias empresas de chatbots médicos, incluida una que respalda un programa en Utah que ofrece renovaciones de recetas médicas mediante inteligencia artificial.

Las declaraciones de Kennedy y otros funcionarios la semana pasada reflejan una visión “tecnoutópica” de los beneficios potenciales de la inteligencia artificial, dice Glenn Cohen, experto en bioética de la Facultad de Derecho de Harvard.

Cohen señala que gran parte de la agenda de RFK Jr. durante el último año se ha centrado en intentar frenar prácticas de la industria alimentaria que él considera perjudiciales para los consumidores, tales como el uso de colorantes artificiales y aditivos químicos no declarados. Dado el escepticismo de Kennedy hacia las grandes empresas alimentarias, Cohen expresó que le sorprendió que el secretario de Salud no captara “el riesgo de que los incentivos del mercado se aparten del bien público”.

Algunos de los organismos más destacados del movimiento MAHA se organizan activamente en contra de los intereses relacionados con la IA.

Por ejemplo, el grupo Moms Across America lleva a cabo campañas locales y nacionales para alertar sobre la contaminación, el consumo de agua y los costos de electricidad relacionados con la construcción de los centros de datos. El organismo fue fundado por Zen Honeycutt, quien trabajó anteriormente en la campaña presidencial de Kennedy.

Moms Across America no respondió a una solicitud de comentarios.

Aún no está claro cómo se integrará la IA en el sistema de salud de Estados Unidos

Los expertos en inteligencia artificial no cuestionan que esta tecnología transformará radicalmente la forma en que los doctores y sus pacientes abordan las decisiones médicas.

Kennedy tiene razón al decir que la IA fortalecerá la capacidad de decisión de los pacientes al brindarles más información sobre su salud, refirió el doctor Robert Wachter, experto en tecnología médica de la Universidad de California, campus de San Francisco. No obstante, es probable que la adopción de la IA refuerce aún más las recomendaciones de los profesionales médicos, en lugar de las posturas contrarias que Kennedy suele favorecer, según Wachter.

“La democratización es buena”, agregó. “Pero eso significa difundir la mejor ciencia de la que disponemos, lo que generalmente significa ciencia generada por personas que saben de qué hablan”.

Los expertos discrepan sobre cuándo podría la IA asumir la toma de decisiones que actualmente corresponde a los médicos.

Varios estudios recientes han revelado que la inteligencia artificial, por sí sola, superó a los médicos que trabajaban por su cuenta y a doctores que colaboraban con IA respecto a decisiones cruciales. Pero en general esos estudios le plantearon a la inteligencia artificial escenarios escritos y detallados —el equivalente a una revisión por parte de un médico— para que los resolviera.

Cuando los investigadores analizaron cómo interactúan los pacientes con la IA en tiempo real, detectaron varios problemas: con frecuencia, las personas no facilitan suficiente información para que la inteligencia artificial diagnostique correctamente su dolencia médica, y los chatbots suelen responder con una combinación de consejos acertados y erróneos.

“Necesitamos averiguar qué ocurre en la vida real: ¿funcionan realmente estas cosas?”, planteó Wachter. “¿Qué sucede en realidad cuando se utilizan en circunstancias en las que las personas están bajo estrés o no saben interpretar los resultados que (los chatbots) arrojan?”

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