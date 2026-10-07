CNN tiene nuevo dueño. ¿Cómo será el futuro de la cadena noticiosa bajo Skydance?

CNN tiene un nuevo propietario: Skydance.

Luego de un proceso tumultuoso de aproximadamente un año, Paramount, propiedad de Skydance, concretó el martes su compra de Warner Bros. Discovery por 81.000 millones de dólares. Y más allá de Hollywood, la megafusión reúne bajo el mismo techo a dos titanes del panorama de las noticias televisivas estadounidenses: CBS y CNN.

En la víspera de que se completara el acuerdo, Skydance confirmó que Mark Thompson, de CNN, seguirá siendo editor en jefe de la cadena, separado de CBS, donde Bari Weiss continúa al mando. Pero aún está por verse cómo serán en el futuro las operaciones informativas de la empresa fusionada.

La política también ocupa un lugar central. La familia multimillonaria del director general de Skydance, David Ellison, mantiene una relación cercana con el presidente Donald Trump, quien no ha sido precisamente tímido a la hora de atacar coberturas que considera desfavorables, tanto de CNN como de CBS. El mes pasado, su gobierno se movilizó para prohibirle a CNN ingresar a la Casa Blanca. Y la cadena tiene nuevo propietario en un momento en que la cobertura se intensifica cuando falta menos de un mes para las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Ellison se ha comprometido a mantener una independencia editorial “completa”. En virtud de un acuerdo reciente con estados que impugnaron la fusión, la empresa también aceptó establecer una nueva supervisión de CBS y CNN mediante la creación de una “Junta de Independencia Editorial de Noticias” dentro de 180 días.

Aun así, los líderes corporativos de Skydance elegirán quién se sienta en esa junta. Y los críticos advierten sobre las consecuencias de la consolidación del sector de noticias en general.

El editor en jefe de CNN seguirá en su puesto

Skydance anunció el lunes que Thompson —quien ha sido presidente y director general de CNN desde 2023— continuaría al frente de la cadena. En un memorando al personal publicado por Business Insider y otros medios, Thompson dijo tener “plena confianza” en que Ellison y otros directivos de Skydance “respaldarán plenamente el principio y la práctica del tipo de periodismo independiente que siempre ha caracterizado a CNN”.

Thompson, exdirector general de la BBC y de The New York Times, reconoció que aún faltaba ultimar algunos detalles sobre cómo operará CNN, pero señaló que planea dirigir la cadena “con las mismas responsabilidades y prerrogativas que tengo ahora”.

CBS News y su emblemático programa “60 Minutes” ya han vivido una amplia turbulencia editorial desde que quedaron bajo la propiedad de Skydance el año pasado. Para los críticos de esos cambios, la noticia de que Thompson se queda en CNN supone una salvaguarda significativa, pero algunos expertos advirtieron que el tiempo lo dirá.

“En última instancia, tanto CNN como CBS News quedarán bajo la misma propiedad corporativa, y los dueños pueden ejercer influencia de maneras mucho más sutiles que decirle directamente a un editor qué historias cubrir”, apuntó J. Christopher Hamilton, profesor adjunto de la Universidad de Syracuse.

La pregunta a largo plazo “es si esa independencia se mantiene intacta cuando resulta costosa o incómoda para la empresa matriz”, añadió.

Charles Schreger, profesor adjunto en la Escuela de Negocios Leonard N. Stern de la Universidad de Nueva York, prevé que Thompson no será influido por la política, y comentó que no cree que Skydance mantendría al directivo si la compañía no “tuviera la intención de dejarlo operar (CNN) de manera neutral”.

Nueva supervisión editorial

Según documentos judiciales, el nuevo órgano de independencia editorial incluirá a cinco periodistas “en activo o retirados” con al menos 10 años de experiencia.

Aun así, todos esos miembros serán designados por el consejo de administración de la empresa fusionada y rendirán cuentas ante él. Ellison se mantiene en el puesto de presidente de Skydance.

“Aunque se le denomina independiente, va a estar integrada por miembros nombrados por Paramount”, señaló Megan Duncan, profesora adjunta de periodismo en la Escuela de Comunicación de Virginia Tech. Ella pronostica que eso le “restará fuerza a esta junta”.

De acuerdo con el convenio, las responsabilidades de ese consejo incluyen establecer un conjunto de “principios editoriales rectores” basados en las normas y prácticas de CBS y CNN, resolver “cualquier disputa” entre empleados de ambas cadenas y la dirección corporativa, y “supervisar el apego al periodismo ético”.

“Vamos a asegurarnos de que CNN y CBS News sean completamente independientes en lo editorial”, reiteró Ellison el martes, durante un evento para medios junto a su nuevo codirector general, Ynon Kreiz.

Al ser consultado en particular sobre conversaciones con Trump, Ellison agregó después: “No hemos hablado con ningún líder político de ningún partido sobre noticias, salvo para decir que queremos dedicarnos a la verdad y a generar confianza”.

“Decepcionado de que no pudiéramos hacer más”

Fiscales de alto nivel como el fiscal general de California, Rob Bonta —quien encabezó la coalición de 12 estados que intentó bloquear la fusión Paramount-Warner— han dicho que esta nueva junta ayudará a “garantizar una cobertura independiente, objetiva y basada en hechos”.

Aun así, otros hubieran querido que el acuerdo fuera más lejos. El fiscal general de Connecticut, William Tong, quería una desincorporación total de CNN y CBS, y el mes pasado declaró sentirse “profundamente decepcionado de que no pudiéramos hacer más”.

Mientras tanto, aunque se sumaron al resto de los estados en el acuerdo más amplio, Colorado y Washington optaron notablemente por no suscribir los términos relativos al consejo editorial.

Por separado, como parte de un acuerdo con guionistas de Hollywood, el sindicato Writers Guild of America indicó que Paramount también aceptó prohibir despidos de guionistas específicamente en CBS News Broadcast durante los próximos cinco años.

Expertos como Duncan subrayan que será importante vigilar cualquier recorte de empleos en el futuro, o la fusión de recursos futuros en nombre de las ganancias.

Eso podría verse, por ejemplo, en que CNN y “60 Minutes” puedan compartir hallazgos de una entrevista de alto perfil, explica. Una consecuencia podría ser menos enfoques para informar sobre historias importantes.

“Cuantas más noticias tengamos compitiendo por la credibilidad y la atención del público, mejor nos va como democracia”, expresó Duncan. Se refirió también a la sólida cobertura internacional de CNN en la actualidad, y advirtió que podría haber recortes en ese trabajo informativo si la empresa decide centrarse en consolidar su audiencia en Estados Unidos, lo que podría tener un impacto desproporcionado en lo que se considera “nuestro primer borrador de la historia”.

Está previsto también que fondos soberanos de Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos mantengan participaciones indirectas considerables en la Skydance fusionada. Estos inversionistas no tienen derecho de voto en la empresa, pero los críticos sostienen que el dinero abre la puerta a una posible influencia tras bambalinas en general.

Trump y CNN

El mes pasado, Trump prohibió que CNN —así como Politico y MS NOW— ingresaran a la Casa Blanca debido a lo que calificó como cobertura desfavorable. Desde entonces los tres medios presentaron una demanda conjunta y continúan defendiendo su caso en los tribunales.

CNN ha atraído durante mucho tiempo la ira del presidente republicano y de miembros de su gobierno. Previamente este año, la Casa Blanca atacó a CNN por su cobertura de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, les dijo a los reporteros que “cuanto antes David Ellison se haga cargo de esa cadena, mejor”.

CBS también ha enfrentado sus propios ataques por parte de Trump. La Comisión Federal de Comunicaciones aprobó la adquisición de Paramount por parte de Skydance en 2025, apenas semanas después de que la empresa aceptara pagarle a Trump 16 millones de dólares para resolver una demanda por la edición en el programa “60 Minutes” de la cadena.

En diciembre, apenas unos días después de que Paramount lanzara su entonces hostil oferta por Warner, Trump dijo que CNN difundía “veneno y mentiras” y que era “imperativo” que la cadena fuera vendida.

El martes celebró de manera más amplia el que se concretara la fusión, y dijo que Skydance “va a ser una gran empresa”.

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La periodista de The Associated Press Laurie Kellman contribuyó a este despacho desde Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.