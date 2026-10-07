Tormenta tropical Simón se forma en el océano Pacífico frente a costa suroeste de México

La tormenta tropical Simón se formó el miércoles en el océano Pacífico frente a la costa suroeste de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El ojo del ciclón se ubicaba a unos 285 kilómetros (175 millas) al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, México, y se pronostica que se acercará a la costa el sábado.

Se prevé que Simón genere fuertes lluvias que podrían provocar inundaciones en partes del suroeste de México, con pronósticos de que algunas zonas reciban entre 20 y 30 centímetros (8 y 12 pulgadas) de lluvia hasta el domingo, según un aviso del NHC. En partes de Colima y Michoacán eran posibles acumulados aislados de hasta 38 a 63 centímetros (15 a 25 pulgadas) de lluvia.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta eran de alrededor de 65 km/h (40 mph), y se esperaba que se fortaleciera hasta convertirse en huracán a última hora del jueves y potencialmente en un huracán de categoría 3 para el sábado, indicó el NHC.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.