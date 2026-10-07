Sindicato de auxiliares de vuelo alerta de riesgos de seguridad por el arco de Trump en Washington

El sindicato que representa a miles de auxiliares de vuelo manifestó el miércoles que tiene preocupaciones de seguridad sobre el arco de triunfo propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, que estaría en la aproximación final al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

La presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA, Sara Nelson, señaló que el arco de 76 metros (250 pies) agrava múltiples preocupaciones de seguridad que, según afirmó, no se han abordado tras el accidente de enero de 2025 sobre el río Potomac que dejó 67 muertos. Nelson también criticó el plan de Trump de convertir el arco en “un complejo militar de primera categoría” capaz de albergar drones y francotiradores, además de almacenar municiones.

“El DCA ya está al límite, no necesitamos un obstáculo que ocupe espacio en nuestra trayectoria de vuelo”, expresó Nelson. “Tampoco debería la aviación comercial tener que esquivar drones militares, misiles o francotiradores mientras intenta despegar o aterrizar en el Aeropuerto Nacional de Washington. La seguridad es lo primero, siempre”.

La declaración de Nelson en nombre del sindicato, que representa a 55.000 auxiliares de vuelo en 20 aerolíneas, se suma a las voces de un conjunto de grupos de veteranos, miembros del Congreso y otras personas con preocupaciones de seguridad y quejas sobre la amenaza del monumento a las líneas de visión históricas y simbólicas entre distintos monumentos de Washington, D.C.

Aunque el arco recibió una aprobación inicial de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, cuyos miembros fueron todos designados por Trump, un tres veteranos del ejército y un historiador de arquitectura presentaron una demanda con el argumento de que el proyecto necesita la aprobación del Congreso.

El mes pasado, Trump indicó en una publicación en redes sociales que había aceptado, a “fuerte solicitud” de los militares, convertir el arco conmemorativo planeado "en un complejo militar de primera categoría”.

La Administración Federal de Aviación dijo el mes pasado, antes del anuncio de Trump de que se convertiría en un complejo militar, que el arco no representaría un peligro para las aeronaves, pero que debería estar “debidamente señalizado con una llama eterna no estándar en la parte superior de la estructura y proyectores de luz dirigidos hacia el arco para que sea visible para los pilotos”.

Una evaluación del Servicio de Parques Nacionales indicó que el arco conmemorativo podría alterar la importancia histórica de decenas de sitios cercanos. El Servicio de Parques aprobó el proyecto pese a su evaluación.

El secretario del Interior, Doug Burgum, anunció a principios del mes pasado que los trabajos de excavación en el sitio, en Memorial Circle, comenzarían en cuestión de semanas. El Departamento del Interior no respondió de momento a preguntas sobre el estado de esos trabajos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.