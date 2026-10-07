Regulador FCC sopesa permitir llamadas automatizadas previo a las elecciones de noviembre en EEUU

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) está sopesando la solicitud de un grupo conservador para flexibilizar las normas sobre las llamadas automatizadas políticas, incluidas aquellas con voces generadas por inteligencia artificial, de cara a las elecciones de noviembre.

La ley federal actualmente prohíbe la mayoría de las llamadas automatizadas o "robocalls" a teléfonos celulares, a menos que quien llama obtenga consentimiento previo. La petición solicita una exención que permitiría a grupos políticos usar voces artificiales o pregrabadas en llamadas inalámbricas no solicitadas.

La FCC, de mayoría republicana, dio curso a la solicitud para recibir comentarios del público y podría pronunciarse al respecto a finales de octubre.

Grupos de defensa del consumidor advierten que la propuesta podría desencadenar un aumento de llamadas automatizadas no deseadas, partidistas y potencialmente engañosas en los días finales a las elecciones, donde se determinará qué partido controla el Congreso durante los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

Los posibles peligros quedaron en evidencia hace dos años, durante la temporada de votaciones primarias presidenciales, cuando miles de votantes en Nueva Hampshire recibieron una llamada automatizada con una voz generada por IA del entonces presidente Joe Biden. La llamada sugería que los votantes renunciaran a emitir su voto en la primaria y “guardaran” sus votos para las elecciones generales.

Según la solicitud de exención ante la FCC, algunas leyes estatales y federales que protegen contra el engaño y la intimidación de votantes seguirían prohibiendo ciertos mensajes engañosos relacionados con elecciones. Pero concederla podría debilitar un importante elemento disuasorio para actores malintencionados, afirmó Tim Harper, quien dirige el equipo de elecciones del Center for Democracy and Technology, con sede en Washington.

Harper señaló que una decisión así, tan cerca del día de las elecciones, abriría “una enorme oportunidad de abuso durante un periodo en el que el daño tiene un impacto desproporcionado”. Agregó que “las campañas usarán esta tecnología para ir por los votantes de maneras engañosas”.

¿Una herramienta para una mejor comunicación o mensajes engañosos?

El Club for Growth, un grupo de política económica de tendencia derechista que busca el cambio, sostuvo que la medida podría ayudar a las organizaciones políticas a comunicarse mejor con posibles votantes, incluso en más idiomas, y mejorar la precisión de las encuestas al ayudar a los grupos a llegar a más votantes. Considera que las normas federales actuales están desactualizadas y argumenta que frenan la libertad de expresión.

El organismo regulador de las comunicaciones del país tendría que actuar con un calendario ajustado para conceder la exención a tiempo para que afecte las elecciones de mitad de mandato. Los críticos dijeron que no sería la primera vez que la FCC, que se ha alineado estrechamente con el presidente durante su segundo mandato, se salta normas de procedimiento para servir a su agenda política.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, quien es republicano, inició una inusual revisión anticipada de licencias de radiodifusión de varias estaciones locales propiedad de ABC, lo que llevó a la empresa a presentar una demanda. La compañía afirmó que la revisión, realizada años antes de lo previsto, era inconstitucional, violaba la libertad de expresión y constituía una represalia por contenidos que a Trump no le gustan.

La FCC no respondió a una solicitud de comentarios sobre la petición.

Anna Gomez, la única demócrata entre los tres comisionados activos de la FCC, dijo a The Associated Press que se opone a la medida y cree que crearía “un tsunami de llamadas automatizadas y desinformación”.

“Ya hemos visto a grupos de dinero oscuro usar IA para poner la imagen de candidatos detrás de comentarios incendiarios antes de esta elección”, señaló Gomez. “Eximir las llamadas políticas del requisito de consentimiento del consumidor potenciaría esa estrategia, y mensajes engañosos podrían llegar directamente al teléfono de mano de casi todos los votantes de nuestro país”.

Las llamadas automatizadas políticas ya han provocado controversias

En elecciones pasadas, las llamadas automatizadas políticas engañosas han derivado en multas significativas asociadas con la Ley de Protección al Consumidor Telefónico, la ley federal en el centro de la petición.

En 2020, decenas de miles de posibles votantes en zonas de mayoría negra en Estados Unidos recibieron llamadas automatizadas que advertían falsamente que, si votaban por correo, podrían enfrentar arresto y cobro de deudas.

Los dos bromistas conservadores detrás de las llamadas, Jacob Wohl y Jack Burkman, fueron acusados penalmente por esas llamadas y multados con unos 5,1 millones de dólares por violar la ley.

El consultor político detrás de las llamadas automatizadas de 2024 en Nueva Hampshire que imitaban la voz de Biden dijo que lo hizo para dar una llamada de atención sobre los posibles peligros de la IA. Fue absuelto de cargos penales por supresión del voto, pero enfrentó multas y daños civiles asociados con la ley federal.

Poco después de que la llamada automatizada de Nueva Hampshire llamara la atención de las autoridades, la FCC dictaminó que las llamadas automatizadas realizadas con herramientas de clonación de voz mediante IA estaban prohibidas en virtud de la ley de protección al consumidor.

El cambio podría impulsar diversos tipos de llamadas con IA

Si la comisión cambia de rumbo para conceder la petición del Club for Growth, grupos políticos de todas las tendencias podrían intensificar su uso de IA para pregrabar mensajes que se reproducen cuando los votantes contestan el teléfono. También podrían usar la tecnología para entablar conversaciones en vivo con votantes impulsadas por grandes modelos de lenguaje de IA.

Mekela Panditharatne, asesora del programa de democracia del Brennan Center for Justice, advirtió que esas conversaciones conllevan riesgos. Un sistema de IA podría hacer promesas falsas sobre un candidato o manipular a los votantes durante la conversación al proporcionar información inexacta o incompleta.

Harper, del Center for Democracy and Technology, indicó que también podría existir un riesgo para la privacidad de los votantes, que quizá no sepan cómo un agente de IA al otro lado de la línea está capturando o reutilizando sus datos.

El Club for Growth ha argumentado que la exención ayudaría a crear un panorama regulatorio más uniforme, dado que las llamadas automatizadas no solicitadas a teléfonos fijos ya están permitidas. Si se concede la exención, quienes llamen seguirían limitados por ciertas condiciones, entre ellas permitir que los consumidores se den de baja y no realizar más de tres llamadas en un plazo de 30 días a cada destinatario individual.

El periodo de respuesta a comentarios públicos sobre la petición termina el 19 de octubre, momento en el que la FCC podría avanzar hacia una decisión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.