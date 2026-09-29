Abrupta prohibición de Lula sacude las apuestas en Brasil a días de la elección

Para Leandro Valdivia, de 38 años, la ofensiva preelectoral del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, contra las apuestas de cuota fija llegó demasiado tarde para salvar su matrimonio o los 26.000 dólares de su cuenta bancaria. Aun así, ha revisado las noticias con ansiedad desde que el gobierno anunció la prohibición el viernes, por temor a que un juez la anule.

El mercado de apuestas de Brasil está en turbulencia desde que Lula, nueve días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, firmó una orden para prohibir todas las plataformas. En una elección muy reñida, esa prohibición es una de las pocas medidas suyas que incluso respaldan simpatizantes del rival Flávio Bolsonaro. Y eso podría ser decisivo de cara a la ajustada votación del domingo.

El gobierno de Brasil informó el lunes que retiró 506 sitios web que presuntamente seguían ofreciendo el servicio. La decisión de Lula pone fin a la operación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas. La medida necesitará la aprobación del Congreso en un plazo de 120 días para seguir vigente, y no enfrentar objeciones de ningún juez del país.

Millones de brasileños sucumben al juego en línea

Valdivia, un profesional de la salud que habla cada semana con decenas de apostadores en línea para ayudarlos a dejar la adicción, empezó a apostar durante el Mundial de 2022. Solía apostar unos 100 reales brasileños (20 dólares) en cada partido y sí obtuvo ganancias. Se convenció de que entendía qué hacía funcionar al voleibol, y que eso algún día podría darle una fortuna.

Pero dos años después, cada apuesta de Valdivia saltó a 10.000 reales (2.000 dólares), y no estaba recuperando nada. Mentía constantemente a su pareja sobre la pérdida de dinero. Tuvo que ceder su pequeña empresa de medios y dejó de hablar con sus amigos. Tras divorciarse, sus primos intervinieron; instalaron una aplicación para bloquear las apuestas en su teléfono móvil y su computadora. Desde el año pasado, está en recuperación.

“Esta es una adicción que no te da mal aliento. No hablas raro, no hueles. A nadie le parece extraño si te quedas en el teléfono todo el día”, manifestó en una entrevista telefónica Valdivia, quien aún tiene deudas por 30.000 reales brasileños (5.700 dólares).

“Es difícil que nuestros jueces y el Congreso mantengan esto vigente. Pero quizá esta prohibición dure lo suficiente como para que sintamos el impacto en la economía y en la salud mental de la gente”, comentó Valdivia, quien planea votar por Lula.

Brasil tiene uno de los mayores mercados de apuestas en línea del mundo, que generó más de 4.000 millones de dólares en ingresos en 2025, según un instituto que representa a la mayoría de las plataformas que operan en la nación sudamericana. El banco central del país sostiene que es incluso más: unos 30.000 millones de reales (5.700 millones de dólares) gastados en apuestas cada mes. Esa cifra incluye gastos de beneficiarios del programa federal de transferencias de efectivo Bolsa Familia, a quienes se les bloqueó el acceso a esas plataformas el año pasado.

Unos 2 millones de brasileños son adictos a esas plataformas, según un estudio de la Universidad de Sao Paulo publicado en agosto.

Medida con motivación política en medio del enojo de Lula con los clubes de fútbol

Creomar de Souza, analista político de Dharma Political Risk and Strategy, una consultora con sede en Brasilia, señaló que, pese a las críticas de Lula a las empresas de apuestas, está claro que eligió un momento electoral para hacerlo. Sostiene que muchas encuestas han mostrado que más del 70% de los brasileños está a favor de prohibir todas las plataformas de apuestas.

“La prohibición no perjudica en absoluto a Lula; necesitamos algo más de tiempo para ver si lo ayuda en la elección a medida que los votantes lo asimilan”, afirmó de Souza, quien añadió que el propio presidente de Brasil impulsó la regulación de las empresas de apuestas apenas hace dos años.

“Si el Congreso tira abajo esta orden, tampoco perjudica a Lula. Puede sacar alguna ventaja y presionar, presentarse como un candidato antisistema en una elección que debería ser reñida”.

Un integrante del equipo del gobierno de Brasil dijo a The Associated Press que Lula sí consideró una prohibición parcial, pero cambió de rumbo después de que los clubes de la primera división de fútbol afirmaron en un comunicado conjunto la semana pasada que retirar esas plataformas significaría el fin del “futebol”, la mayor pasión del país. Los 20 clubes de la Serie A de Brasil están patrocinados por plataformas de apuestas deportivas. El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente.

Pocos brasileños han antagonizado públicamente la medida debido a los evidentes riesgos que las apuestas en línea han traído a la economía y la salud mental del país. Incluso el aspirante presidencial Flávio Bolsonaro evitó criticar el fondo de la decisión. Pero las empresas de apuestas se preparan para impugnar la medida en distintos tribunales, como grupo y de manera individual.

La orden podría ser anulada por un juez o perder vigencia si vence su plazo en el Congreso

Matheus Puppe, experto en derecho digital en Brasil, dijo que espera que la orden de Lula sea anulada pronto debido a varios problemas que implica prohibir por completo un sector de la economía sin una transición. Si un tribunal no lo hace, indicó, el Congreso podría simplemente no votarla y dejar que la orden caduque.

“Fue abrupto, el gobierno no devolvió la tasa de licencia pagada por las plataformas, no se ocupó de los trabajadores de esas empresas”, expresó Puppe. “Hay muchos fundamentos para cuestionar esto”.

“Pero será difícil ver a algún juez hacerlo antes del domingo”, agregó.

Valdivia coincide en que los riesgos para la orden son altos. Argumenta que es necesaria, ya que pocos adictos eligen dejarlo sin alguna ayuda de la familia y los amigos.

Puppe dijo que prohibir las plataformas legales “solo hará que la gente busque las ilegales”.

Aun así, la prohibición hace mucho más difícil que quienes no tienen conocimientos tecnológicos sigan apostando, lo que cambia de manera drástica el tamaño del mercado.

“Recuerdo cuando me di cuenta de que mi entonces pareja sabía lo que me estaba pasando. Andábamos en bicicleta en Buenos Aires, vimos un anuncio sobre los riesgos de las apuestas en línea y ella simplemente se bajó y me dio un abrazo”, recuerda Valdivia.

“Estoy en recuperación. Pero podría estar hablándote con mi pareja todavía conmigo; ya tendríamos un hijo, y yo habría gastado ese dinero en una casa para nosotros junto a la playa. Eso nunca lo recuperaré”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.