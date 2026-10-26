La NBA acuerda con mercados de predicción, con foco en integridad y regulaciones

La NBA pactó acuerdos que convertirán a Kalshi y Polymarket en los mercados de predicción preferidos de la liga, junto con un convenio con una agencia federal encargada de regular esos intercambios.

Esos acuerdos, anunciados el lunes, tienen como objetivo ofrecer “protecciones significativas de integridad para los mercados relacionados con la NBA”, incluidas limitaciones sobre lo que puede ofrecerse en esos intercambios, transparencia en lo relativo a patrones sospechosos por parte de los usuarios de los sitios y la prohibición de que el personal de la liga y de los equipos realice operaciones vinculadas con eventos de la liga.

Los mercados de predicción tendrán “obligaciones de intercambio de información relacionadas con investigaciones y operaciones sospechosas”, indicó la NBA.

La NBA ha tenido desde hace tiempo salvaguardas similares con sus socios de apuestas deportivas y ha citado casos en los que ese sistema detectó irregularidades en los patrones de apuestas.

“Si van a apostar en nuestros partidos o a operar en nuestros partidos o a jugar fantasy en torno a nuestros partidos, es mejor que esté regulado y no sin regulación. Y, claramente, nuestros aficionados tienen interés en esta actividad", indicó Scott Kaufman-Ross, responsable de distribución de medios y alianzas de la NBA. "Así que estamos en una mejor posición para proteger la integridad de nuestros partidos en un mercado regulado donde hay transparencia, donde las cosas pueden monitorearse y tenemos visibilidad de lo que está ocurriendo”.

La NBA también está ampliando sus acuerdos con socios oficiales actuales de apuestas deportivas, como DraftKings, para incluir sus ofertas de mercados de predicción. No todos los estados ofrecen apuestas deportivas legalizadas, pero los mercados de predicción —al menos en cierto nivel— están disponibles esencialmente en los 50 estados.

Más de una docena de estados están involucrados en litigios sobre los mercados de predicción y, a principios de este mes, la NFL pidió a la Corte Suprema que se pronuncie sobre la regulación de esos mercados. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos sostiene que tiene jurisdicción exclusiva sobre la supervisión, aunque algunos estados creen que debería estar bajo su competencia.

La NBA comunicó a principios de este mes a las casas de apuestas que no se les permitirá ofrecer ciertos tipos de apuestas esta temporada, incluidas, entre otras, cuál jugador registra la primera estadística de un partido, el resultado del salto inicial y apostar al “menos de” en apuestas relacionadas con jugadores de quienes no se espera que jueguen más que unos pocos minutos. Se prevé que los acuerdos anunciados el lunes tengan restricciones similares.

"Una parte importante de esto es una limitación sobre los tipos de mercados que pueden ofrecerse. Tendremos el derecho de aprobar los tipos de mercados que estén disponibles en nuestros partidos, lo cual es un componente muy importante para nosotros. Y hemos tenido diálogos muy constructivos con las empresas como parte de eso” explicó Kaufman-Ross.

La liga señaló que el memorando de entendimiento de la NBA con la CFTC “refleja un compromiso compartido para garantizar que los mercados de predicción relacionados con la NBA estén sujetos a una supervisión regulatoria adecuada y a protecciones de integridad”.

Kalshi y Polymarket, como parte de sus alianzas con la NBA, ahora podrán describirse como el “Intercambio de Mercado de Predicción Preferido de la NBA”, además de tener acceso a propiedad intelectual de la liga, como logotipos; podrán obtener datos estadísticos de la NBA del socio de la liga Sportradar “para operar y liquidar mercados autorizados relacionados con la NBA”, y realizar otras activaciones de marketing.

No se divulgaron los términos de los acuerdos de la NBA con Kalshi y Polymarket, más allá de que la liga confirmó que son por varios años.

Varias estrellas de la NBA ya mantienen ¿relaciones comerciales con esos mercados. Giannis Antetokounmpo, del Heat de Miami, ha promocionado a Kalshi y LeBron James, de los 76ers de Filadelfia, firmó recientemente un acuerdo con Polymarket. Pero Victor Wembanyama, el astro francés de los Spurs de San Antonio, dijo recientemente que nunca respaldará ese tipo de sitios.

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