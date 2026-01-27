Activistas aseguran que al menos 6.126 personas murieron durante represión de las protestas en Irán

Al menos 6.126 personas murieron durante la represión de las protestas a nivel nacional en Irán y se cree que la cifra podría ir en aumento, aseguraron activistas el martes, al tiempo que un portaaviones de Estados Unidos y su grupo de ataque llegó a Oriente Medio para encabezar cualquier respuesta militar estadounidense a la crisis.

Dos grupos milicianos con respaldo de Irán en Oriente Medio han indicado su disposición a lanzar nuevos ataques, probablemente como un intento por apoyar a Irán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con emprender acciones militares en respuesta al asesinato de manifestantes pacíficos o ante la posibilidad de que Teherán lleve a cabo ejecuciones masivas tras la ola de protestas.

Irán ha lanzado repetidas amenazas con arrastrar a todo Oriente Medio a una guerra, aunque sus defensas antiaéreas y fuerzas militares aún se recuperan por completo de una guerra de 12 días contra Israel en junio pasado.

Tanto los hutíes en Yemen como el grupo Kataib Hezbollah se mantuvieron al margen de la guerra contra Israel, en la que Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes. El titubeo en cuanto a su participación deja al descubierto el caos que aún envuelve al autodenominado "Eje de la Resistencia" de Irán después de enfrentar ataques de Israel durante su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza.

Activistas ofrecen nuevo saldo de muertes

El nuevo número de fallecimientos del martes fue dado a conocer por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, un organismo con sede en Estados Unidos que ha dado cifras precisas durante varias series de disturbios en Irán. El grupo verifica cada deceso con una red de activistas dentro del país.

Según las cifras del grupo, entre los decesos había al menos 5.777 manifestantes, 214 miembros de fuerzas afiliadas al gobierno, 86 niños y 49 civiles que no participaban en las protestas. Además, hay más de 41.800 personas arrestadas, agregó.

The Associated Press no ha podido evaluar de forma independiente el número de muertos debido a que las autoridades han suspendido el servicio de telefonía e internet en el territorio.

La cifra del gobierno iraní es mucho menor, 3.117 fallecimientos, de los cuales asegura que 2.427 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad y etiquetó al resto como "terroristas". El gobierno teocrático de Irán ha subestimado o dejado de informar de decesos en disturbios anteriores.

La cifra de muertes supera a la de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en el país en varias décadas, y hace recordar el caos que rodeó a la Revolución Islámica de 1979.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre como resultado de la devaluación de su moneda, y rápidamente se extendieron por todo el país. Los manifestantes fueron recibidos con violenta represión de las fuerzas armadas, cuya magnitud apenas sale a relucir luego de más dos semanas sin servicio de internet.

