Enfermero de Minnesota es 6ta persona que muere en redadas migratorias en EEUU

Al menos seis personas han muerto durante las intensas redadas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos, la última de las cuales fue un hombre de 37 años baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis.

De inmediato, las autoridades federales dijeron que el estadounidense Alex Pretti era un agitador armado que representaba una amenaza para los agentes de inmigración. No obstante, los videos muestran que Pretti sólo sostenía un teléfono en la mano cuando un agente enmascarado de la Patrulla Fronteriza le disparó el 24 de enero.

Tim Walz, el gobernador del estado, calificó de “despreciables” los comentarios que los funcionarios federales hicieron sobre Pretti.

Pretti, quien trabajaba como enfermero, tenía permitido poseer una pistola en Minnesota. En el video de los disparos, un agente parece retirar una pistola de la cintura de Pretti y alejarse. Fue entonces cuando le dispararon por primera vez, y luego se efectuaron más balazos. Pretti estaba en el suelo cuando lo mataron.

Su muerte fue la segunda en Minneapolis en enero. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) baleó de muerte a una mujer que usó su vehículo para bloquear una calle y se alejaba lentamente.

En septiembre pasado, un agente del ICE le disparó y mató a una persona en las afueras de Chicago. Dos personas han muerto tras ser atropelladas por vehículos cuando huían de las autoridades migratorias. Y un trabajador agrícola de California cayó de un invernadero y se fracturó el cuello durante una redada del ICE en julio pasado.

Ningún agente enfrenta cargos.

Conductora baleada al volante de su camioneta

Renee Good, una ciudadana estadounidense, recibió varios disparos de un agente del ICE en Minneapolis el 7 de enero. Los videos muestran que giraba las ruedas de su camioneta Honda Pilot para alejarse del agente Jonathan Ross cuando este abrió fuego. Funcionarios del gobierno de Trump han defendido repetidamente a Ross, alegando que su vida corría peligro.

“No estoy enojada contigo”, dijo Good, de 37 años, antes de que Ross le disparara.

La muerte de Good causó un revuelo en Minnesota. El Departamento de Justicia federal indicó que no compartiría información sobre los disparos con las autoridades estatales.

Posteriormente, funcionarios estatales y locales interpusieron demandas para intentar detener las redadas migratorias, en las cuales han participado miles de agentes federales. Manifestantes con silbatos han seguido a los agentes, quienes, en respuesta, los han rociado con gases lacrimógenos y otros irritantes químicos.

Le disparan a cocinero mexicano durante una parada de tráfico

Agentes del ICE mataron a tiros a Silverio Villegas González durante una parada de tráfico el 12 de septiembre en un suburbio de Chicago. Familiares dijeron que el cocinero mexicano de 38 años había dejado a un niño en la guardería esa mañana.

En ese momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que los agentes perseguían a un hombre con antecedentes de conducción imprudente que se encontraba en el país sin autorización. Alegaron que Villegas González evadió el arresto y arrastró a un agente con su vehículo.

El DHS declaró que el agente abrió fuego al temer por su vida y fue hospitalizado con “heridas graves”. No obstante, videos de la policía local muestran al agente caminar y desestimar sus propias lesiones como “nada serio”. El DHS ha dicho que la muerte continúa bajo investigación.

Trabajador agrícola cae del techo de un invernadero durante redada del ICE

El 10 de julio, las autoridades arrestaban a decenas de trabajadores agrícolas en Glass House Farms, en el sur de California, cuando Jaime Alanis se cayó del techo de un invernadero y se fracturó el cuello. El trabajador mexicano, de 57 años, falleció en un hospital dos días después.

Sus familiares dijeron que Alanis había trabajado durante 10 años en la granja, en la cual se producen tomates, pepinos y se cultiva cannabis con licencia en Camarillo, aproximadamente a una hora al este de Los Ángeles. Agregaron que enviaba lo que ganaba a su esposa e hija en México.

Durante la redada, Alanis llamó a su familia para decirles que estaba oculto. Los agentes refirieron que se cayó del techo del invernadero desde una altura de unos 9 metros (30 pies).

El DHS declaró que Alanis nunca estuvo detenido ni era perseguido por las autoridades de inmigración.

Hombre es atropellado en autopista de California tras huir de agentes

Un hombre que huía de agentes de inmigración frente a una tienda Home Depot en el sur de California murió tras ser atropellado por una camioneta al intentar cruzar una autopista el 14 de agosto.

La policía de Monrovia, al noreste de Los Ángeles, informó que agentes del ICE realizaban operativos migratorios cuando el hombre huyó hacia la Interestatal 210. Corría para cruzar los carriles en dirección este de la autopista cuando una camioneta lo atropelló, y posteriormente falleció en un hospital.

La red National Day Laborer Organizing Network, enfocada en mejorar la vida de los jornaleros, lo identificó como Roberto Carlos Montoya Valdez, de 52 años, originario de Guatemala.

El DHS indicó que las autoridades migratorias no perseguían a Montoya Valdez cuando él se echó a correr.

Jardinero de Honduras muere en autopista interestatal de Virginia

Una camioneta pickup atropelló fatalmente al hondureño Josué Castro Rivera en una carretera en Norfolk, Virginia, cuando intentaba escapar de las autoridades durante una parada de tráfico el 23 de octubre.

Castro Rivera, de 24 años, se dirigía a un trabajo de jardinería con tres pasajeros cuando agentes del ICE detuvieron el vehículo, según su hermano, Henry Castro.

Las autoridades estatales y federales informaron que Castro Rivera huyó a pie y fue atropellado por una camioneta pickup en la autopista interestatal 264.

El DHS indicó que el vehículo de Castro Rivera fue detenido como parte de una operación “selectiva y fundamentada en datos de inteligencia”, y que él “se resistió fuertemente y huyó”.

Henry Castro informó que su hermano trabajaba para enviar dinero a familiares en Honduras.

——-

Bynum informó desde Savannah, Georgia. Los reporteros de la AP Ed White en Detroit; Sophia Tareen en Chicago; y Michael Biesecker en Washington contribuyeron.