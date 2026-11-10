El juicio político no es solo para presidentes. ¿Cómo funciona para los secretarios del gabinete?

El proceso de juicio político suele surgir en las discusiones sobre la acción del Congreso contra un presidente en funciones. Pero ¿cómo funciona para otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos?

¿Qué dice la Constitución sobre someter a juicio político a los secretarios del gabinete?

La misma disposición que permite que el Congreso someta a juicio político a un presidente —el Artículo II, Sección 4— también le otorga la autoridad para someter a ese proceso y destituir a funcionarios federales, incluidos los secretarios del gabinete:

“El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”.

Los secretarios del gabinete están incluidos en la parte que se refiere a “todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos”.

No existe una definición estricta de “delitos y faltas graves”, y no necesariamente equivale a la violación de una ley penal o a una condena judicial. Históricamente, en el caso de presidentes y otros funcionarios, el juicio político se ha utilizado para abordar abusos del poder oficial y violaciones de la confianza pública.

¿Someter a juicio político a funcionarios del gabinete es lo mismo que hacerlo con los presidentes?

El proceso es muy similar.

Los casos se originan en la Cámara de Representantes, con la presentación de una resolución o con un comité que investiga las acusaciones. La Cámara investiga la presunta mala conducta y decide si formula cargos formales contra un funcionario mediante artículos de juicio político.

Si eso ocurre, y una mayoría simple de la Cámara vota a favor del juicio político, entonces el Senado celebra un juicio.

En el caso de los presidentes, la Constitución establece explícitamente cómo se lleva a cabo ese juicio, bajo la conducción del presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos.

En el caso de los secretarios del gabinete, no está tan claro quién supervisa el procedimiento.

Si un funcionario del gabinete es sometido a juicio político, ¿es destituido del cargo?

No. Para eso se requiere una condena.

Al igual que con los presidentes, decir que alguien ha sido sometido a juicio político es básicamente una acusación formal, no una condena. Un secretario sometido a juicio político por la Cámara puede seguir en el cargo mientras el Senado analiza los cargos.

¿Cuántos miembros del Congreso tienen que estar de acuerdo para que un secretario del gabinete sea destituido?

Se requiere una mayoría simple en la Cámara para someter técnicamente a juicio político a un secretario del gabinete. Pero para una condena en el Senado se necesita una votación de dos tercios, un umbral significativamente más alto.

¿Qué tan común es el juicio político para los secretarios del gabinete?

En general, es poco frecuente.

William W. Belknap, quien se desempeñó como secretario de Guerra del presidente Ulysses S. Grant, fue el primer secretario del gabinete sometido a juicio político. Renunció horas antes de que la Cámara votara a favor de someterlo a juicio político en 1876, ante acusaciones de que aceptó sobornos en un escándalo relacionado con un puesto comercial.

Posteriormente, el Senado lo absolvió.

El segundo secretario del gabinete sometido a juicio político fue Alejandro Mayorkas, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Nacional en la administración de Biden. La Cámara votó por un estrecho margen a favor de someterlo a juicio político en febrero de 2024. El Senado desestimó el caso dos meses después, al señalar que no cumplía con los estándares constitucionales, y Mayorkas continuó en el cargo hasta que el presidente Joe Biden dejó el puesto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.