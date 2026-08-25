Dolly Parton en su última entrevista con AP: No pienso en mi vida en términos de "superestrella"

Dolly Parton, el ícono de la música country, murió el martes a los 80 años en su natal Tennessee. Dejó un legado de estrellato en la música, el cine y de inspiración por su filantropía.

En mayo de 2025 concedió su última entrevista a The Associated Press en un periodo de cambios profundos en su vida tras la muerte de su esposo Carl Dean, con quien estuvo casada por casi 60 años.

A continuación, la entrevista completa.

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La voz angelical de Dolly Parton brilló a lo largo de su primer álbum góspel en 1971 con canciones como “I Believe”, “Lord Hold My Hand” y la canción que da título al álbum, “Golden Streets of Glory.” La estrella dice que la misma fe firme que inspiró esos himnos la ha anclado a lo largo de su duelo tras la muerte de su marido, Carl Dean.

“Soy una persona de fe, y realmente creo que algún día volveré a verlo. Y lo veo cada día en mis recuerdos y en mi corazón, y en todas las cosas que solíamos hacer y todas las cosas que hemos construido juntos”, dijo Parton. “Solo tienes que aprender a hacer nuevos planes, pero eso es lo más difícil”.

La miembro del Salón de la Fama de Rock & Roll reflexionó sobre su matrimonio de casi 60 años mientras promocionaba sus nuevas comidas congeladas de inspiración sureña de una ración individual, siguiendo sus populares mezclas de repostería Duncan Hines mediante una colaboración con la empresa estadounidense Conagra Brands. Dean, que evitó el foco mediático e inspiró su éxito atemporal “Jolene”, así como su álbum “Rockstar” de 2023, falleció en marzo a los 82 años.

“Realmente siento su presencia”, dijo la galardonada con 10 premios Grammy. “Solo intento seguir adelante, porque sé que tengo que hacerlo. Y estuvo enfermo durante bastante tiempo, y una parte de mí estaba en paz porque él estaba en paz y ya no sufría. Pero eso no compensa la pérdida ni la soledad que conlleva.”

La artista musical de 79 años habló con The Associated Press sobre su perspectiva de la vida sin su marido, su espíritu emprendedor y por qué nunca ha abrazado el título de “superestrella”. La conversación ha sido editada para mayor brevedad y claridad.

AP: Parece que todo el mundo pensaba en ti tras tu pérdida. ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre lo que esperas lograr tras perder a tu marido?

PARTON: No, simplemente creo que siempre he tenido sueños y siempre estoy trabajando. Mi marido lo entendía. Carl lo sabía mejor que nadie y estaba totalmente de acuerdo. Estaba muy orgulloso de mí. … Así que cuando lo perdí, pensé: “Bueno, voy a tomar toda esa energía y la voy a poner en otras cosas, y lo mantendré siempre presente en todo lo que haga”.

AP: Tienes muchísimos proyectos empresariales y trabajo filantrópico. ¿Dónde empezó tu capacidad emprendedora?

PARTON: Simplemente creo que si tienes éxito, si tienes la suerte de ver tus sueños hacerse realidad, necesitas convertir otros sueños en otros sueños. Porque es como un árbol con muchas ramas y hojas, así que en cada sueño puedes ramificarte, si me permites la expresión, y hacer otras cosas. Y me gusta la parte empresarial. Me gusta ver cómo pasan las cosas, y me encanta hacer que sucedan. Así que mi mente funciona así de forma natural.

AP: Tienes tus populares mezclas para tartas Duncan Hines y ahora, tus platos congelados individuales. ¿En qué otros proyectos estás trabajando?

PARTON: Tengo un libro nuevo que va a salir... se titula ‘Star of the Show’, que en realidad es una canción que escribí hace años. Pero trata sobre mi vida de gira y en el escenario, todo lo que hay detrás de cámaras, y toda la gente que he conocido, y todas las cosas que pasan cuando viajas así, como lo he hecho yo durante todos estos años. Así que, y luego tengo mi historia de vida contada en un musical. Se llama ‘Dolly: An Original Musical’. Y he escrito muchas canciones originales para ella. Por supuesto, tendrá los grandes éxitos que se entrelazan en la historia. Y es solo sobre mi vida, desde que era pequeña hasta ahora.

Se presentará en el Centro Fisher de Artes Escénicas de la Universidad Belmont (en Nashville). Luego, una vez que se presente hasta finales de agosto, lo llevamos a Nueva York para estrenarse en Broadway el año que viene.

AP: ¿Cómo celebrarás el 40º aniversario de tu parque temático Dollywood?

PARTON: Una de las cosas que hicieron para el 40º aniversario fue poner un gran cartel en la colina sobre Dollywood que decía “Dollywood”, como el cartel de Hollywood. … Hace años, cuando pensaba: ‘Bueno, algún día tendré mi propio parque temático y voy a cambiar esa H por una D y tener Dollywood’. Así que, finalmente, después de 40 años, pusieron ese cartel, aunque yo llevo años hablando de ello. Así que tenemos muchas cosas maravillosas planeadas para toda la temporada que celebra el 40º aniversario. Parece que fue hace unos años, pero es como todo lo demás: estuve con Carl durante 60 años, y Dollywood tiene 40 años. Y eso cuesta creerlo porque apenas tengo 27 años. (risas)

AP: ¿Has aceptado que eres la Dolly Parton, la superestrella mundial?

PARTON: No pienso en mi vida en términos de ‘superestrella’. Solo soy una chica trabajadora. Siempre digo, y es la verdad, que soy un caballo de trabajo que parece un caballo de exhibición. Pero tengo que mantenerlo todo así y lo disfruto todo. … Mi marido siempre decía: ‘Si alguien ha nacido para ser una estrella, eres tú’. Porque me ve encantado de hacer todas las cosas y jugar y todo eso, para mí es diversión. Pero me lo tomo muy en serio.

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Esta historia fue publicada originalmente en inglés el 28 de mayo de 2025. Se publicó una versión actualizada en español tras el deceso de Parton.