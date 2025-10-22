Segundo visitante muere en Disney en una semana, cerca del lugar donde otra mujer se quitó la vida

Un huésped murió en una propiedad de Disney World una semana después de que una fanática del parque se quitara la vida en uno de los hoteles del complejo en Florida.

La policía fue alertada el martes, poco después de las 7:30 de la mañana, y acudió al Fort Wilderness Resort and Campground de Walt Disney World tras un reporte por una “persona caída”, según la cuenta Walt Disney World: Llamadas activas, que publica incidentes en tiempo real, aunque no está afiliada oficialmente a la compañía.

El hecho ocurrió en el bucle Cottontail Curl del camping, una zona que incluye tiendas de campaña y casas rodantes. Más tarde, la llamada fue reclasificada como una “persona fallecida”.

“Un hombre de unos 60 años sufrió una emergencia médica y fue trasladado a un hospital local, donde lamentablemente murió”, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange a The Independent.

La oficina también confirmó que no había indicios de juego sucio ni circunstancias sospechosas.

Un hombre de unos 60 años sufrió una emergencia médica en el resort y campamento Fort Wilderness de Disney, y murió más tarde en el hospital, según informaron las autoridades locales

Walt Disney World no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Independent.

Esta es la segunda muerte registrada en una propiedad de Disney World en el lapso de una semana. El 14 de octubre, la reconocida fanática de Disney, Summer Equitz, fue hallada sin vida en el hotel Contemporary Resort, cerca del parque Magic Kingdom, pocas horas después de que se reportara su desaparición.

De acuerdo con las autoridades locales, Equitz murió a causa de “múltiples heridas por impacto contundente” y su fallecimiento fue considerado un “aparente suicidio”. La policía también desmintió los rumores que circulaban en redes sociales sobre un posible atropello por el tren monorraíl de Disney.

Según publicaciones en un hilo de Reddit —posteriormente eliminado—, Equitz habría reservado un vuelo a Orlando ese mismo día desde su hogar en Naperville, un suburbio de Chicago, sin informar a su familia.

En una entrada del blog Yorba Linda Spotlight Theater, la mujer se describía como una apasionada seguidora de Disney. Además, escribió que La Bella y la Bestia era su “película favorita de Disney” y que su “papel soñado” sería interpretar a Bella, la protagonista.

En una de sus cuentas en redes sociales, Summer Equitz compartió una fotografía junto a Bob Iger, director ejecutivo de Disney, tomada en abril de 2021.

La muerte de Equitz aún se encuentra bajo investigación.

Ambos incidentes ocurrieron menos de un mes después de que una mujer de aproximadamente 60 años muriera mientras se encontraba a bordo de la atracción Haunted Mansion, en Disneyland, el parque temático de California.

En solo una semana se registraron dos fallecimientos en complejos de Disney World en Florida

“El cuerpo de bomberos y rescate de Anaheim respondió a un llamado en el Disneyland Resort por una mujer de unos 60 años que no respondía tras bajar de la atracción Haunted Mansion”, informó en su momento Matt Sutter, del Departamento de Policía de Anaheim, a The Independent.

El personal de seguridad del parque californiano “practicó la reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los paramédicos”, añadió Sutter. Poco después, la mujer fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange estaba trabajando para determinar la causa de su muerte.

No se han dado a conocer detalles sobre la mujer, incluyendo su nombre y edad.

Si vives en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita asistencia por cuestiones de salud mental, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio y Crisis al 1-800-273-TALK (8255). Es una línea directa, gratuita y confidencial que está disponible las 24 horas. Si te encuentras en otro país, puedes ingresar a www.befrienders.org para conocer una línea de atención telefónica local.

Si sientes angustia o tienes dificultades para salir adelante, puedes llamar a la organización benéfica Samaritans al 116 123 (Reino Unido e Irlanda), enviar un correo electrónico a jo@samaritans.org, o visitar su sitio web para conocer más detalles sobre el establecimiento más cercano.

Traducción de Leticia Zampedri