Visitante de Disney World aparece muerta en el parque horas después de ser reportada como desaparecida

Una visitante de Disney World ha sido encontrada muerta en el parque en un “aparente suicidio”, según la Oficina del Sheriff del Condado de Orange (OCSO), Florida, EE. UU.

La mujer, quien vivía en el estado de Illinois, había sido dada por desaparecida de su casa, a más de 1.600 km de distancia del parque, horas antes de que se produjera el hallazgo.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Orange identificó a la víctima como Summer Equitz, de 31 años, natural de la ciudad de Naperville, a 50 km al oeste de Chicago.

Según un informe médico visto por el medio Click Orlando, murió de “múltiples lesiones por impacto contundente”. Se está investigando la muerte.

Los servicios de emergencia acudieron el martes por la noche al hotel Contemporary Resort, situado cerca del parque Magic Kingdom, después de que otros huéspedes informaran que habían visto un cadáver.

Summer Equitz fue encontrada muerta en Disney World en Florida, EE. UU., tras caer desde una altura en uno de los principales hoteles del parque de diversiones ( Facebook/Summer Equitz )

Las teorías sobre la repentina muerte comenzaron a aparecer en las redes sociales, y muchos usuarios afirmaron inicialmente que el monorraíl del complejo turístico había atropellado a Equitz.

Sin embargo, las autoridades locales han negado vehementemente los rumores.

“Se trata de un aparente suicidio”, dijo un representante de la OCSO a la revista People. Añadieron que la huésped “no [había sido] golpeada por el monorraíl”, y que se estaba difundiendo “una información errónea”.

El servicio de monorraíl de Disney, el tercer sistema de monorraíl más transitado del mundo, pasa directamente por el hotel Contemporary Resort. Más de 150.000 pasajeros utilizan el servicio a diario, según el sitio web WDW Magic.

La huésped fue encontrada muerta en el hotel Contemporary Resort de Disney World, el cual tiene un monorraíl que atraviesa el centro del edificio ( Quarax/Wikimedia )

A pesar de que la víctima no fue atropellada por el monorraíl, el servicio de trenes se interrumpió en ambos sentidos mientras las autoridades acudían al lugar de los hechos, según informa Inside the Magic, portal especializado en parques de diversiones.

Las imágenes compartidas en las redes sociales mostraban a los servicios de emergencia montando una tienda de campaña blanca en la terraza del hotel tras el incidente. Se pueden ver vehículos de policía reunidos en el estacionamiento de abajo.

Poco antes de que se hicieran públicas las informaciones sobre la muerte de Equitz en el Contemporary Resort, un usuario de Reddit que decía ser su familiar compartió una publicación en la que expresaba su preocupación por la aficionada de Disney.

En el hilo, ahora borrado, el familiar afirmaba que Equitz había volado a Disney desde Naperville, Illinois, “sin [avisarles]”.

Según una entrevista publicada en el blog Yorba Linda Spotlight Theater, Equitz era una superfan de Disney. En la entrada, la joven expresó que La Bella y la Bestia era su “espectáculo de Disney favorito de todos los tiempos”, y que su “papel soñado” sería el de la heroína de la película, Bella.

En una de sus cuentas en las redes sociales, Equitz compartió una fotografía suya con Bob Iger, director ejecutivo de Disney, en abril de 2021.

The Independent se ha puesto en contacto con la OCSO, la Oficina del Médico Forense y Walt Disney Company para obtener sus comentarios.

Si vives en EE. UU. y tú o alguien que conoces necesita asistencia por cuestiones de salud mental, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio y Crisis al 1-800-273-TALK (8255). Es una línea directa, gratuita y confidencial que está disponible las 24 horas. Si te encuentras en otro país, puedes ingresar a www.befrienders.org para conocer una línea de atención telefónica local.

Si sientes angustia o tienes dificultades para salir adelante, puedes llamar a la organización benéfica Samaritans al 116 123 (Reino Unido e Irlanda), enviar un correo electrónico a jo@samaritans.org, o visitar su sitio web para conocer más detalles sobre el establecimiento más cercano.

