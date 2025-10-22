Familia de la asistente del Congreso que se prendió fuego desmiente romance con el republicano Tony Gonzales

La familia de una asistente del Congreso de Texas que se prendió fuego habló tras las acusaciones de un romance con su jefe republicano.

Regina Santos-Avilés, de 35 años y madre de un hijo de Uvalde (Texas), murió el mes pasado tras sufrir graves quemaduras.

Un video de vigilancia casero captó a Avilés en llamas en su patio trasero el 13 de septiembre, el San Antonio Express-News informó con datos de la policía. El jefe de policía de Uvalde, Homer E. Delgado, había dicho que Avilés estaba sola cuando se inició el incendio. Aún no se ha revelado la causa de la muerte.

El lunes, el Daily Mail informó, y citó múltiples fuentes anónimas, que Avilés y el diputado Tony Gonzales tuvieron una aventura antes de su muerte.

open image in gallery La familia de Regina Santos-Avilés, una asistente del Congreso de Texas que se prendió fuego a sí misma, se pronunció tras las acusaciones de una aventura con su jefe republicano ( Regina Santos-Aviles/Facbook )

Gonzales representa al distrito 23 del Congreso de Texas, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Avilés empezó a trabajar para González en noviembre de 2021 como su directora regional.

Según una de las fuentes del Daily Mail, González, que está casado y tiene seis hijos, y Avilés, que también estaba casada, mantuvieron una relación sentimental “durante algún tiempo”.

La madre de Avilés, Nora González, calificó la información del Daily Mail de “completamente falsa”, en una entrevista con el New York Post publicada el martes, y añadió que no creía que tuviera “ningún mérito”.

Al parecer, Avilés y su marido, Adrián Avilés, se separaron después de que él se enterara de la supuesta aventura este año, pero siguieron compartiendo las responsabilidades de crianza de su hijo de ocho años, aseguró una de las fuentes del Daily Mail.

The Independent se puso en contacto con la oficina del representante González, Nora González y Adrián Avilés en busca de comentarios.

open image in gallery Avilés empezó a trabajar para el representante Tony Gonzales en 2021 y fue su directora regional de distrito ( Tony Gonzales' office )

Un portavoz del representante Gonzales dijo al Daily Mail cuando se le preguntó por el asunto: “Regina Avilés era un alma bondadosa que tuvo un impacto duradero en su comunidad, a la que siguió sirviendo hasta su prematura muerte”.

Y comentó: “Es verdaderamente repugnante ver cómo los politiqueros de pacotilla distorsionan las circunstancias en torno a su fallecimiento. Tony Gonzales sigue centrado en conseguir logros históricos para Texas y condena cualquier intento de hacer un mal uso de esta tragedia”, añadió el portavoz.

Nora sí mencionó que Avilés y su marido estaban separados en una entrevista anterior con el San Antonio Express-News. Señaló que Avilés estaba molesta el día de su muerte porque su hijo iba a pasar el fin de semana con su padre.

Nora contó que fue a casa de su hija y la encontró con quemaduras y pidiendo agua. “Lo último que dijo fue: ‘No quiero morir’”, declaró Nora al medio local.

Avilés murió al día siguiente en el hospital.