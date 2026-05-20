Las alianzas de Netanyahu con partidos ultraortodoxos ponen en riesgo su reelección

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha mantenido en el poder la mayor parte de los últimos 17 años, en parte gracias a una estrecha alianza con partidos religiosos ultraortodoxos.

Pero esa alianza está desgarrando su coalición de gobierno y demostrando ser otra gran carga para el veterano líder israelí mientras el país se encamina a elecciones a finales de este año. El ataque del 7 de octubre de 2023 —y las guerras inconclusas que le han seguido— también pesan sobre él.

Tras 2 años y medio de combates activos en varios países, gran parte de ellos con participación de reservistas, muchos israelíes están cansados de un sistema viejo que ha permitido a los hombres ultraortodoxos eludir el servicio militar. Ese enojo se ha extendido incluso a la propia base de Netanyahu.

Al mismo tiempo, los ultraortodoxos están furiosos por no poder legalizar sus exenciones. Hace dos semanas, retiraron su apoyo a la coalición, lo que llevó a una votación inicial para disolver el Parlamento o Knéset, el miércoles.

Eso puso en marcha un proceso que podría adelantar las elecciones de octubre a septiembre.

Aquí, un vistazo más de cerca.

El reloj avanza

Netanyahu aún intenta aprobar un proyecto de ley que legalice las exenciones y cumpla una promesa hecha a sus socios religiosos, pero eso parece poco probable dada la férrea oposición de muchos dentro de su propia coalición.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Sharren Haskel, quien sirvió durante tres años en una unidad de combate y es una defensora abierta de Netanyahu, afirmó que está entre al menos siete miembros de la coalición que no respaldarán el proyecto de ley de reclutamiento, lo que hará imposible que se aprueba.

“Los ultraortodoxos están tratando de extorsionarnos. Es inmoral. No es justo”, señaló Haskel, quien portaba su uniforme militar en la votación de disolución el miércoles para subrayar su oposición y destacar su propio servicio.

Dos importantes partidos ultraortodoxos abandonaron a Netanyahu a principios de este mes después de que él les dijo que posiblemente no se aprobaría la ley de exenciones. Eso dejó a su coalición sin mayoría parlamentaria y es una de las principales razones del proyecto de ley para disolver la Knéset.

“Hizo una promesa a sus aliados más leales en la coalición y no pudo cumplirla; siguió posponiéndola”, explicó Shmuel Rosner, investigador senior del Jewish People Policy Institute, un centro de estudios de Jerusalén.

Yitzhak Pindrus, legislador de una de las facciones, dijo a The Associated Press el martes que no tienen planes de regresar a la coalición.

“Necesitamos la ley de reclutamiento”, afirmó.

Los ultraortodoxos pueden sostener o derribar la coalición de Netanyahu

El panorama político de Israel está muy fragmentado, y ningún partido ha ganado jamás una mayoría en la Knéset, de 120 miembros.

En su lugar, los partidos deben construir alianzas para armar una mayoría, lo que a menudo implica negociaciones que otorgan a los partidos pequeños una influencia desproporcionada.

Los ultraortodoxos tienen actualmente 18 escaños en la Knéset, una cifra similar a la de años anteriores, pero desde hace tiempo han sido indispensables para Netanyahu. A cambio de su respaldo a los subsidios gubernamentales y a las exenciones del reclutamiento, lo han apoyado durante crisis regionales y ante acusaciones de corrupción de larga data.

Netanyahu ha dependido durante mucho tiempo del “apoyo automático” de los ultraortodoxos, dijo Gilad Malach, experto en la comunidad ultraortodoxa del Israel Democracy Institute, un grupo de investigación en Jerusalén.

Ese apoyo ayudó a Netanyahu a mantenerse en el poder tras el peor ataque en la historia de Israel.

La coalición, que también incluye a partidos ultranacionalistas, “fue mucho más estable de lo que jamás imaginé”, comentó Rosner. “Tal vez sea porque se dieron cuenta de que, en unas nuevas elecciones, van a ser derrotados, y por eso se mantuvieron unidos”.

La coalición implosiona desde dentro

Si Netanyahu logra de algún modo aprobar alguna versión de la ley de exención del reclutamiento, esto podría alterar drásticamente el mapa electoral. Empujaría a grandes sectores de la población, que antes apoyaban a Netanyahu pero están al límite tras cientos de días de servicio como reservistas, a votar por partidos rivales que prometen un servicio igualitario, dijo Malach.

Netanyahu parece tener pocas posibilidades de seguir como primer ministro después de las elecciones de octubre sin el apoyo ultraortodoxo. Y probablemente él sea su única esperanza de que en el próximo gobierno se discuta una ley que evite que el alistamiento obligatorio llegue a debatirse.

Pero mantenerse junto a los ultraortodoxos corre el riesgo de perjudicar la posición de Netanyahu ante el público en general, dejándolo en un dilema mientras el país avanza hacia las elecciones.

Por qué los ultraortodoxos rechazan el servicio militar

La mayoría de los hombres judíos deben cumplir casi tres años de servicio militar, seguidos de años de servicio en la reserva. Las mujeres cumplen dos años obligatorios.

Cada año, aproximadamente 13.000 hombres ultraortodoxos alcanzan la edad de reclutamiento de 18 años, pero menos del 10% se alista, según un comité parlamentario.

Ante una grave escasez de soldados, el ejército busca extender el período de servicio obligatorio.

Los ultraortodoxos, que representan un 13% de la sociedad israelí y son el sector de mayor crecimiento, tradicionalmente han recibido exenciones si estudian a tiempo completo en seminarios religiosos. Las exenciones se remontan a la creación del Estado en 1948, cuando un pequeño número de estudiantes buscó reactivar el sistema de estudios judíos que fue diezmado por el Holocausto.

Esas exenciones —y los estipendios gubernamentales que muchos estudiantes de seminario reciben hasta los 26 años— han enfurecido a muchos israelíes. Israel mantiene actualmente una presencia militar simultánea en Gaza, Líbano y Siria, además de librar una guerra con Irán, lo que ha llevado a su robusto ejército al límite.

La Corte Suprema dijo en 2017 que las exenciones eran ilegales, pero prórrogas repetidas y tácticas gubernamentales de dilación las han mantenido vigentes.

Entre la mayoría judía de Israel, el servicio militar obligatorio se considera en gran medida un crisol y un rito de paso. Muchos en la comunidad ultraortodoxa, de carácter aislado, temen que el servicio militar exponga a los jóvenes a influencias seculares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.