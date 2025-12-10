Viaje de Machado, Premio Nobel de la Paz, a Oslo genera reacciones mixtas en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado estuvo ausente el miércoles de la ceremonia en Noruega en la que debía recibir el Premio Nobel de la Paz de este año, pero la confirmación de que estaba viajando a Europa provocó sentimientos encontrados en su país, donde muchos la apoyaban precisamente porque no abandonó su tierra natal.

Su hija aceptó el premio en su nombre en una ceremonia que se convirtió en un mitin por la democracia y, al mismo tiempo, en una acusación contra el gobierno de Venezuela, con los asistentes escuchando a detalle los abusos documentados de derechos humanos cometidos contra opositores reales o percibidos del presidente Nicolás Maduro.

“Ella quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito”, afirmó Ana Corina Sosa ante el público en Oslo antes de leer las palabras preparadas de su madre. “Por eso todos sabemos, y yo sé, que ella volverá a Venezuela muy pronto”.

Ni Machado ni su equipo explicaron cuándo y cómo salió de Venezuela hacia Oslo, Noruega, o qué obstáculos le impidieron aparecer en la ceremonia.

En el audio de una llamada telefónica publicada en el sitio web del Nobel antes del evento, Machado dijo que no podría llegar a tiempo para la ceremonia, pero que estaría en Oslo. Añadió que estaba “muy agradecida” a las muchas personas que “arriesgaron sus vidas” para que ella pudiera viajar a la capital de Noruega.

Machado no ha sido vista en público desde el 9 de enero, cuando fue detenida brevemente tras unirse a simpatizantes en una protesta antigubernamental en Caracas. Al día siguiente, Maduro asumió un tercer mandato de seis años a pesar de pruebas creíbles de que perdió las elecciones presidenciales.

Machado intentó desafiar a Maduro en las elecciones del año pasado, pero el gobierno le prohibió postularse para cargos públicos, obligándola a respaldar al diplomático retirado Edmundo González en su lugar. Antes y después de las elecciones, muchos votantes dijeron que apoyaban a Machado —y por extensión a González— porque ella no se había exiliado mientras el país se desmoronaba.

El miércoles, algunos venezolanos entendieron su decisión de partir, mientras que otros cuestionaron por qué se le otorgó el Nobel.

“Dicen que salió del país, si es así bien por ella”, opinó Josefina Páez, una oficinista en Caracas. “Esa mujer ha hecho muchos sacrificios por luchar por la democracia y ya es tiempo que se reúna con su familia, con sus hijos, y siga luchando afuera”.

Mientras tanto, el comerciante José Hurtado calificó a Machado de “traidora” por su apoyo a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Venezuela.

“Esos premios están muy desprestigiados”, expresó.

La ceremonia tuvo lugar mientras Trump lleva a cabo una operación militar en el Caribe que ha matado a venezolanos en aguas internacionales y amenaza con atacar a Venezuela.

González, quien asistió a la ceremonia en Oslo, buscó asilo en España el año pasado después de que un tribunal venezolano emitió una orden de arresto en su contra. Su yerno, Rafael Tudares, está entre cientos de personas que están en prisión por razones políticas, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos.

Expertos independientes respaldados por Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales venezolanas y otros grupos han documentado extensamente la brutal represión gubernamental a lo largo de la presidencia de Maduro. Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, contó a los asistentes sobre repetidos casos de tortura, incluidas las experiencias de niños que fueron detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024.

“Naciones Unidas documentó su experiencia de la siguiente manera: Bolsas de plástico apretadas sobre sus cabezas, descargas eléctricas en los genitales, golpes al cuerpo tan brutales que dolía, la gran violencia sexualizada, celdas tan frías que causaban temblores intensos, agua potable contaminada con insectos, gritos que nadie vino a detener”, dijo.

Watne Frydnes luego instó a Maduro a “aceptar el resultado electoral y renunciar”.

No está claro cuándo y cómo Machado y González podrían regresar a Venezuela. Un plan de la oposición para que González regresara antes de la ceremonia del 10 de enero que le dio a Maduro otro mandato no se materializó.

“La gente anda con una expectativa de qué va a suceder, en qué va influir el hecho de que María Corina reciba o no reciba el premio”, señaló el profesor caraqueño José Murillo.

______

El periodista de The Associated Press Jorge Rueda y el periodista de video Juan Pablo Arraez contribuyeron a este informe.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.