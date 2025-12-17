Astrónomos hacen gran descubrimiento bajo la luna de Saturno que redefine la búsqueda de vida extraterrestre

Titán, la gigantesca luna de Saturno, podría albergar un entorno subsuperficial muy diferente al que se creía, según nuevas investigaciones.

En lugar de un vasto océano global, los científicos sugieren que podría contener profundas capas de hielo y aguanieve, similares a los mares polares terrestres, con bolsas de agua líquida donde la vida podría potencialmente desarrollarse.

Este hallazgo, presentado por un equipo liderado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, cuestiona la hipótesis de un océano subterráneo generalizado.

La revisión se basó en observaciones previas de la nave espacial Cassini de la NASA alrededor de Saturno. Aunque no se encontraron indicios de vida, Titán, la segunda luna más grande del sistema solar con 5.150 kilómetros de diámetro, es conocida por sus lagos de metano líquido en su superficie helada.

La revisión se basó en observaciones previas de la nave espacial Cassini de la NASA alrededor de Saturno. ( NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute via AP )

Pero con los hallazgos más recientes, que sugieren un entorno fangoso, casi en fusión, “existe una fuerte justificación para mantener el optimismo respecto al potencial de vida extraterrestre”, afirmó Baptiste Journaux de la Universidad de Washington, quien participó en el estudio, publicado en la revista Nature.

En cuanto a qué forma de vida podría ser, posiblemente estrictamente microscópica, “la naturaleza ha demostrado repetidamente ser mucho más creativa que los científicos más imaginativos”, dijo en un correo electrónico.

Flavio Petricca del JPL, el autor principal del estudio, dijo que el océano de Titán podría haberse congelado en el pasado y estar derritiéndose actualmente, o que su hidrosfera podría estar evolucionando hacia un congelamiento completo.

Los modelos computacionales sugieren que estas capas de hielo, aguanieve y agua se extienden a una profundidad de más de 550 kilómetros (340 millas). Se piensa que la capa exterior de hielo tiene aproximadamente 170 kilómetros (100 millas) de profundidad y cubre capas de aguanieve y pozos de agua que podrían descender otros 400 kilómetros (250 millas). Esta agua podría tener una temperatura cálida de unos 20 grados Celsius (68 grados Fahrenheit).

Debido a que Titán presenta una rotación síncrona, el mismo lado de la luna siempre mira hacia Saturno, al igual que nuestra propia Luna con respecto a la Tierra. La atracción gravitacional de Saturno es tan intensa que deforma la superficie de la luna, creando protuberancias de hasta 10 metros (30 pies) cuando los dos cuerpos están más cerca.

Mediante un mejor procesamiento de datos, Petricca y su equipo lograron medir el tiempo entre el pico de atracción gravitacional y el levantamiento de la superficie de Titán. Si la luna tuviera un océano húmedo, el efecto sería inmediato, dijo Petricca, pero se detectó un desfase de 15 horas, lo que indica un interior de hielo fangoso con bolsas de agua líquida. La modelización computacional de la orientación de Titán en el espacio apoyó su teoría.

Luciano Iess, de la Universidad Sapienza en Roma, cuyos estudios previos en los que utilizó datos de Cassini indicaron la existencia de un océano oculto en Titán, no se muestra convencido por los recientes hallazgos.

Aunque es “ciertamente intrigante y estimulará una renovada discusión... en la actualidad, la evidencia disponible no parece suficiente para excluir a Titán de la familia de mundos oceánicos”, dijo Iess en un correo electrónico.

Se espera que la misión Dragonfly planeada por la NASA, que contará con una nave tipo helicóptero que se lanzará a Titán más adelante en esta década, proporcione más claridad sobre el interior de la luna. Journaux forma parte de ese equipo.

Saturno lidera el inventario de lunas del sistema solar con 274. La luna Ganímedes de Júpiter es un poco más grande que Titán, con un posible océano subterráneo. Otros presuntos mundos acuáticos son Encélado de Saturno y Europa de Júpiter, los cuales se cree que tienen géiseres de agua que emergen de sus costras congeladas.

Lanzada en 1997, Cassini llegó a Saturno en 2004, orbitando el planeta anillado y sobrevolando sus lunas hasta sumergirse deliberadamente a través de la atmósfera del planeta en 2017.