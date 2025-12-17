Los arqueólogos desentierran un antiguo templo egipcio dedicado al dios del sol Ra

En Egipto, los arqueólogos desenterraron un antiguo templo del dios del Sol, que mostraba signos de haber sido modificado para convertirlo en una zona residencial tras un siglo de uso.

Las excavaciones en Abu Ghurab, a unos 16 km al suroeste de El Cairo, revelaron el antiguo templo del dios del sol Ra, construido hace unos 4.500 años.

La ubicación del templo se identificó por primera vez en 1901, pero el nivel de las aguas subterráneas era más alto entonces, lo que dificultó las excavaciones.

El nivel de las aguas subterráneas descendió desde entonces y favoreció la excavación de casi la mitad del templo del valle, según los científicos.

Se descubrió que el templo constaba de dos partes, ambas situadas cerca del río Nilo, y tenía un “calendario público” y un techo para la observación astronómica, según observó el Ministerio egipcio de Turismo y Antigüedades en un comunicado compartido en Facebook.

“Este templo es uno de los templos del sol más conocidos del antiguo Egipto hasta ahora”, según Mohamed Ismail Khaled, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto.

open image in gallery Parte del templo del valle de Abu Ghurab ( Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities )

“La misión logró descubrir primero más de la mitad del templo, donde apareció un enorme edificio de más de 1.000 metros cuadrados”, declaró el Dr. Khaled.

“Con un plan arquitectónico único, lo convierte en uno de los templos más grandes y prominentes del valle”, dijo.

Los estudios preliminares sugieren que el templo del valle se convirtió en una zona residencial habitada por lugareños tras un siglo de uso como lugar de culto real.

Las excavaciones en curso revelaron restos de una entrada con columnas al templo, un calendario público de acontecimientos religiosos tallado en bloques, y decenas de bloques con inscripciones en las que se menciona el nombre del faraón Niuserre, que gobernó entre 2420 a.C. y 2389 a.C. como el que construyó el templo.

open image in gallery Inscripciones que contienen un “calendario público” de actos religiosos ( Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities )

Entre los actos religiosos mencionados en las inscripciones, figuran las fiestas en honor de Sokar, un dios con cabeza de halcón asociado a la ciudad egipcia de Menfis, el festival del dios Min, asociado a la fertilidad, y una procesión de Ra.

También se encontró una escalera que conducía al tejado del templo del valle, y las excavaciones apuntan a que probablemente se utilizaba para observar el cielo.

Los investigadores también hallaron una pendiente en las dependencias del antiguo templo, que creen que podría haber unido el lugar de culto al Nilo o a uno de sus brazos.

Los arqueólogos también descubrieron una peculiar colección de artefactos del antiguo templo, entre ellos dos piezas de madera del antiguo juego egipcio “Sunnat”, parecido al ajedrez moderno.

open image in gallery Artefactos desenterrados en un templo ( Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities )

Aunque descubrieron muchas piezas de “Sunnat” en Egipto, las reglas del antiguo juego de mesa siguen sin estar claras.

Los investigadores esperan que nuevas excavaciones puedan aportar nuevos conocimientos sobre la vida cotidiana de los habitantes de la zona.

Traducción de Olivia Gorsin