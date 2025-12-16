Lituania arresta a 21 por presunto contrabando de cigarrillos con globos desde Bielorrusia

Las autoridades lituanas arrestaron a 21 personas presuntamente vinculadas a una red criminal que contrabandeaba cigarrillos utilizando globos meteorológicos especialmente equipados desde Bielorrusia, los cuales han violado el espacio aéreo del país báltico en las últimas semanas.

Los investigadores realizaron más de 80 registros, incautando cigarrillos con sellos fiscales bielorrusos, tarjetas SIM, inhibidores de señales de comunicación y rastreo, y armas de fuego, entre otras cosas, informó la fiscalía general de Lituania en un comunicado. También se confiscaron coches de lujo y propiedades valiosas.

Lituania declaró a principios de este mes una emergencia nacional debido a los riesgos de seguridad que representan los globos meteorológicos enviados desde Bielorrusia.

Los globos obligaron a Lituania a cerrar repetidamente su principal aeropuerto, dejando varadas a miles de personas, y llevaron al cierre de los cruces fronterizos entre los dos países, mientras Europa permanece en alerta por intrusiones previas en el espacio aéreo de la OTAN durante la guerra en Ucrania.

La operación del martes involucró a más de 140 agentes de la Oficina de Policía Criminal de Lituania, la policía de Vilna y unidades especiales antiterroristas.

La fiscalía afirmó en un comunicado que la presunta red se “caracterizaba por una conspiración muy estricta y distribución de roles, el contrabando de cigarrillos se realizaba de manera sistemática, coordinada, bajo el estricto control de sus organizadores (líderes) y sus testaferros”.

Los fiscales alegan que “los organizadores podrían haber tenido contactos directos con cómplices que operaban en la República de Bielorrusia, desde donde, bajo condiciones meteorológicas favorables, se lanzaban globos con cigarrillos de contrabando.”

“Utilizando equipos de rastreo (GPS) y programas adecuados, se monitoreaba el movimiento de los globos, y se transmitían las coordenadas exactas de su aterrizaje en Lituania a los ejecutores,” dijeron los fiscales. “Después de recoger la mercancía de contrabando, estos últimos debían entregarla en puntos previamente acordados o entregarla a otras personas involucradas en los delitos”.

Los 21 sospechosos, dicen las autoridades, enfrentarán cargos de participación en una organización criminal, manejo ilegal y contrabando de bienes sujetos a impuestos especiales y de ayudar a otro estado a actuar contra Lituania.

