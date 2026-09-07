Los científicos lograron observar con un nivel de detalle inaudito cómo se forma nueva corteza oceánica, un proceso fundamental para comprender la dinámica interna de nuestro planeta.

El fenómeno ocurre cuando el fondo marino se separa y permite que el magma del interior de la Tierra ascienda hasta entrar en contacto con el agua fría del océano, donde se enfría y se solidifica para formar nueva corteza.

El hallazgo, publicado en la revista Nature, fue realizado por un grupo de científicos franceses mediante un observatorio autónomo instalado cerca de la isla de Ámsterdam, en el sur del océano Índico, una zona próxima al límite entre las placas Australiana y Antártica y a la dorsal del Sureste Índico.

Una fotografía tomada por un miembro de la tripulación de la Expedición 40 a bordo de la Estación Espacial Internacional muestra una gran parte de Nueva Zelanda, incluidas las islas del Norte y del Sur, con una capa de nubes visible sobre el mar de Tasmania. La imagen destaca características geográficas, patrones oceánicos y formaciones nubosas ( PieMags )

Instalado en febrero de 2024, el observatorio cuenta con cinco hidrófonos autónomos capaces de detectar sonidos procedentes del fondo marino, además de recopilar información sísmica y otros datos geofísicos, según IFLScience.

Dos meses después, en abril, los instrumentos detectaron una intensa actividad sísmica en la región. Durante el episodio, una zona del fondo marino cercana a la dorsal se hundió 4,2 metros en cuestión de días.

¿Qué provocó este movimiento?

Los investigadores creen que el episodio se originó en un enorme depósito de magma situado unos 3,6 kilómetros por debajo de la corteza, desde donde parte del material habría ascendido a través de fracturas hasta alcanzar el lecho oceánico.

Los datos permitieron reconstruir lo ocurrido con gran precisión: la principal actividad se registró entre las 9:03 p. m. y las 9:40 p. m. del 26 de abril y, alrededor de las 10:00 p. m., un aumento en la temperatura del agua sugirió que la lava caliente ya había llegado al fondo del océano.

“A partir de ese momento, el descenso más gradual del lecho marino podría reflejar el flujo de magma a través de fracturas abiertas que lo conectan con el depósito”, señala el estudio.

Este proceso, conocido como expansión del fondo oceánico, ocurre cuando las placas tectónicas se separan y el material fundido asciende para ocupar el espacio entre ellas. Al entrar en contacto con el agua, se enfría y se solidifica hasta formar nueva corteza oceánica, en un proceso que también puede generar terremotos y erupciones submarinas.

¿Por qué ocurre?

De acuerdo con la perspectiva científica, existen varios factores detrás del proceso.

El primero es que emana de la corteza del fondo marino, ya que esta estructura central envejece a medida que nos alejamos de una cordillera.

Otro factor es que ocurre en múltiples ráfagas periódicas, lo cual se evidencia por las “rayas de cebra” geomagnéticas que se pueden observar en el fondo marino.

Si bien se conocía la explicación científica, el fenómeno no había podido ser observable hasta ahora.

No obstante, Ingo Grevemeyer y Lars Ruepke, dos geofísicos del Centro Helmholtz GEOMAR para la Investigación Oceánica de Kiel, señalaron: “Las mediciones sísmicas identifican dónde ocurren los terremotos, pero no su profundidad. Por lo tanto, los patrones de deformación en la corteza siguen siendo difíciles de determinar”.

En el artículo de News & Views, agregaron: “Otro inconveniente es que las mediciones de la topografía del fondo marino realizadas antes y después del evento se basaron en datos de ecosondas de aguas profundas con una resolución lateral y vertical limitada”.

Resaltan que es importante porque genera ambigüedad en cuanto a “la magnitud de los cambios de profundidad y hasta dónde se extienden a lo largo del fondo marino”.

Dicho esto, el último estudio ofrece una perspectiva excepcional sobre cómo se formó la Tierra; después de todo, dos tercios de la superficie terrestre se han creado en las dorsales oceánicas mediante un proceso precisamente como este.

Este artículo se publicó originalmente en Indy100.

Traducción de Leticia Zampedri