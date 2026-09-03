Muere a los 90 años el científico japonés Shirakawa, Nobel de Química 2000 compartido

El científico japonés Hideki Shirakawa, ganador conjunto del Premio Nobel de Química de 2000 por descubrir y desarrollar polímeros conductores, murió. Tenía 90 años.

El descubrimiento de Shirakawa y dos científicos estadounidenses, Alan Heeger y Alan MacDiarmid, demostró que el plástico podía conducir electricidad como el metal y utilizarse en aplicaciones como la electrónica.

Shirakawa murió el 24 de agosto, según la Universidad de Tsukuba, donde enseñó e investigó luego de incorporarse en 1979. La universidad no precisó la causa de la muerte. El Yomiuri, el periódico más importante de Japón, reportó que Shirakawa murió en un hospital de Yokohama, al oeste de Tokio.

Nacido en Tokio en 1936, Shirakawa obtuvo un doctorado en Ingeniería en el Instituto de Tecnología de Tokio en 1966. Diez años después, se convirtió en investigador en la Universidad de Pensilvania, donde trabajó con MacDiarmid y Heeger.

Los hallazgos de los tres científicos, que desafiaron la idea de sentido común de que los plásticos no son conductores, allanaron el camino para el desarrollo de materiales conductores baratos, más ligeros y flexibles que los metales, y utilizados en células solares y pantallas de teléfonos móviles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.