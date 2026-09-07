Indonesia mantiene cerrados varios aeropuertos mientras remite la erupción volcánica

Indonesia mantuvo cerrados varios aeropuertos y ordenó clases a distancia en las escuelas el lunes, aunque la erupción volcánica que ha paralizado 2.300 vuelos y cubierto zonas con ceniza estaba remitiendo.

La erupción continua de 25 horas del Anak Krakatau, que produjo una fuente de lava y un estruendo que se escuchó a 700 kilómetros (435 millas) de distancia, terminó el domingo, informó la Agencia Geológica del país. Pero el volcán seguía activo el lunes con erupciones moderadas e intermitentes, emisiones de ceniza oscura y pequeños sismos localizados, indicó la agencia en un comunicado. El clima complicaba las observaciones visuales de la erupción.

AirNav Indonesia señaló que las pruebas mostraron presencia de ceniza volcánica en el espacio aéreo alrededor de Yakarta y de varias otras ciudades, lo que llevó a las autoridades a cerrar ocho aeropuertos hasta las 6 de la tarde del lunes, incluidos los cuatro aeropuertos comerciales administrados por el operador estatal InJourney Airports: los aeropuertos internacionales de Yakarta Soekarno-Hatta y Halim Perdanakusuma, Husein Sastranegara en Java Occidental y Radin Inten en Lampung, en el extremo sur de Sumatra.

El cierre ha interrumpido unos 2.300 vuelos y afectado a 268.539 pasajeros en los cuatro aeropuertos administrados por InJourney Airports, informó la empresa.

El impacto de la erupción iba más allá del transporte aéreo. El gobierno autorizó a las escuelas en las zonas afectadas por la ceniza volcánica, incluidas las de Yakarta y las provincias de Java Occidental, Banten y Lampung, a pasar temporalmente al aprendizaje en línea desde casa para reducir la exposición de los estudiantes a la ceniza.

“La probabilidad de erupciones adicionales en los próximos días sigue siendo alta", advirtió Lana Saria, jefa de la Agencia de Geología. “Los principales peligros incluyen bombas volcánicas, fuertes caídas de ceniza y posibles flujos de lava si se reanuda una actividad eruptiva sostenida”, indicó.

Anak Krakatau es una isla volcánica en el estrecho de Sunda, entre las principales islas de Indonesia, Java y Sumatra. Su nombre significa “hijo de Cracatoa”, y el volcán es descendiente del infame Cracatoa, cuya monumental erupción de 1883 desencadenó un periodo de enfriamiento global.

Una erupción del Anak Krakatau en 2018 provocó un tsunami que mató al menos a 430 personas en Sumatra y Java. Los investigadores creen que la actividad volcánica desencadenó un deslizamiento submarino y provocó que una gran parte de la ladera suroeste del Anak Krakatau colapsara y desplazara un gran volumen de agua.

Indonesia tiene más de 120 volcanes activos y con frecuencia registra erupciones debido a su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano Pacífico donde ocurre la mayor parte de la actividad sísmica mundial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.