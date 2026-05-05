Un grupo de científicos identificó una nueva especie de dinosaurio que vivió hace 190 millones de años en lo que hoy es China, lo que permite llenar un vacío clave en la comprensión de la evolución de los gigantes de cuello largo.

El Xiangyunloong fengming medía entre 9 y 10 metros de longitud, lo que lo convierte en uno de los dinosaurios herbívoros más grandes hallados en el país. Vivió durante el Jurásico temprano, entre hace 201 y 174 millones de años, un periodo crucial en el que surgieron y se diversificaron los dinosaurios herbívoros de cuello largo.

El nombre del género combina Xiangyun, el condado donde se encontró el fósil, y loong, que significa “dragón” en la tradición china. Por su parte, el nombre de la especie, fengming, que se traduce como “canto del fénix”, hace referencia a la relación evolutiva entre los dinosaurios y las aves, consideradas sus descendientes vivos. También alude a Luming, la localidad donde se halló el espécimen.

“Además, Fengming era el nombre original de Lin Fengmian, destacado artista y fundador de la Academia China de Arte, cuyo equipo participó en este proyecto”, señalaron los investigadores en un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science.

Reconstrucción artística de Xiangyunloong fengming ( Connor Ashbridge )

Los investigadores identificaron la nueva especie a partir de fragmentos de huesos del cuello, la pelvis, la columna y la cadera, encontrados en un yacimiento de la Formación Fengjiahe, en la provincia de Yunnan, al suroeste de China.

A partir de ese material, determinaron que Xiangyunloong se distingue de otros saurópodos de cuello largo por una combinación única de rasgos. “Presenta diferencias morfológicas claras frente a Xingxiulong y otros sauropodomorfos tempranos, lo que respalda su clasificación como un nuevo género”, señalaron.

El animal tenía un cuerpo más grande, un cuello más corto y una cola más larga en comparación con especies similares. Estas características sugieren una etapa inicial de gigantismo, típica de este grupo, y también apuntan a una posible capacidad para desplazarse sobre dos patas.

Según los investigadores, este conjunto de rasgos podría reflejar una vía evolutiva distinta al alargamiento del cuello que caracteriza a muchos de sus parientes.

“Estos hallazgos aportan nuevas evidencias sobre las diversas estrategias adaptativas que desarrollaron estos dinosaurios antes del dominio de los grandes saurópodos de cuello largo”, explicaron. “El descubrimiento de Xiangyunloong amplía de forma significativa la diversidad morfológica y ecológica de los sauropodomorfos tempranos en el suroeste de China”.

Traducción de Leticia Zampedri