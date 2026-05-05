Explosión en planta de fuegos artificiales en China deja al menos 21 muertos y 61 heridos

Una explosión en una planta de fuegos pirotécnicos en una provincia del centro de China dejó al menos 21 muertos y 61 heridos, informaron medios estatales el martes.

El estallido ocurrió el lunes por la tarde en la planta en la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan, indicó la agencia noticiosa oficial Xinhua. El periódico estatal China Daily señaló que la planta era operada por Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co. en Liuyang, una ciudad a nivel de condado administrada por Changsha y destacado centro de producción de fuegos artificiales.

Imágenes aéreas difundidas por la televisora estatal CCTV el martes mostraban columnas de humo blanco que seguían saliendo de ciertas zonas del lugar, donde algunas instalaciones sufrieron daños o se vinieron abajo.

Casi 500 rescatistas se presentaron al lugar de la explosión. Las autoridades evacuaron a los residentes que permanecían en áreas de peligro, debido a los riesgos relacionados con la presencia de dos almacenes de pólvora negra cerca del sitio, reportó Xinhua.

Las autoridades abrieron una investigación sobre la causa de la explosión, y la policía detuvo a la persona a cargo de la empresa, agregó Xinhua.

El presidente chino Xi Jinping instó a realizar “todos los esfuerzos” en la búsqueda de personas que aún están desaparecidas y para salvar a los heridos. También pidió a las autoridades investigar la causa rápidamente y exigir rendición de cuentas en serio, según el reporte. Además, el mandatario ordenó una evaluación eficaz de riesgos y el control de peligros en industrias clave, así como el fortalecimiento de la gestión de la seguridad pública.

Para evitar otros accidentes durante la operación, los rescatistas adoptaron medidas como el rociado y la humidificación para eliminar peligros potenciales. Además, desplegaron tres robots con el fin de ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate.

Liuyang tiene una larga historia de producción de fuegos artificiales. La organización Guinness World Records indicó que el primer fuego artificial documentado con precisión, el petardo chino, fue atribuido a Li Tian, un monje que vivió cerca de Liuyang durante la dinastía Tang de China, que data aproximadamente de 618 a 907 d.C. Li descubrió que poner pólvora en tallos huecos de bambú cerrados creaba fuertes explosiones, y ató petardos juntos con el fin de crear los tradicionales petardos de Año Nuevo para ahuyentar a los malos espíritus, señaló Guinness.

En febrero, China reportó dos explosiones mortales en tiendas de fuegos artificiales durante el periodo del Año Nuevo Lunar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.