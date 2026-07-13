Encuentran tumbas del antiguo Egipto con dos docenas de “lenguas de oro” a lo largo del Mediterráneo

Los arqueólogos descubrieron 18 cementerios egipcios a lo largo del Mediterráneo, que contienen varios ataúdes y artefactos, incluidas dos docenas de “lenguas de oro”.

Este descubrimiento arroja más luz sobre la antigua diversidad cultural de la región costera.

Hasta el momento, se encontraron cerca de 45 cementerios a lo largo de esta zona costera de Egipto, lo que realza la importancia del área como una de las ciudades costeras más destacadas del mundo antiguo.

De las 18 tumbas recién descubiertas, 11 fueron halladas excavadas completamente en la roca, con una profundidad media de hasta ocho metros, según un comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

Según el ministerio, otras siete eran tumbas superficiales construidas con piedra caliza.

Entre los hallazgos más destacados, se encuentran 24 piezas de oro colocadas dentro de la boca de algunos de los fallecidos, a las que se denominó “lenguas de oro”.

open image in gallery Se desenterraron esqueletos humanos en un cementerio situado en la costa mediterránea de Egipto ( Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto )

Se creía que las lenguas ayudaban a los difuntos a comunicarse en el más allá.

La mayoría de las tumbas encontradas a lo largo de esta costa se encontraban en un “estado de conservación excepcional”, y las losas de piedra mantenían los enterramientos cerrados desde el momento en que fueron construidas.

Estos restos fueron hallados en la costa noroccidental de Egipto, a unos 100 km al oeste de Alejandría, y probablemente formaban parte de la ciudad de Leucaspis, mencionada por el geógrafo griego Estrabón.

La antigua ciudad floreció desde la época helenística hasta la época bizantina y alcanzó la cúspide de su actividad urbana y económica durante los tres primeros siglos d. C.

Según los investigadores, también se encontraron enterramientos superficiales en las proximidades de las tumbas recién descubiertas, lo que refleja la diversidad social de los habitantes de la ciudad.

También se encontró un pozo de agua que fue reutilizado con fines funerarios en un período posterior.

Según los investigadores, estos hallazgos apuntan a la continuidad de los rituales funerarios del Antiguo Egipto y a las influencias arquitectónicas durante las últimas épocas ptolemaicas y romanas.

Entre los objetos clave hallados en los yacimientos funerarios, se incluyen cerámica completa y semicompleta, alcanfor, platos, altares y pilas de piedra caliza, junto con varios elementos arquitectónicos asociados a las tumbas.

Según los investigadores, un altar de piedra caliza que probablemente se utilizaba para hacer ofrendas tenía una “arquitectura distintiva”.

El altar tenía una estatua de mármol incompleta que probablemente representaba a la diosa Afrodita, y lo que los arqueólogos creyeron que imitaba la "puerta imaginaria" conocida en la antigua doctrina funeraria egipcia.

open image in gallery Descubren “lenguas de oro” en el interior de las tumbas ( Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto )

En uno de los cementerios, también había un ataúd de granito de 2,5 metros de largo con su tapa original aún en su lugar y que contenía los restos de una esfinge de yeso.

Los restos del individuo enterrado aquí están siendo estudiados.

En los cementerios, también se encontraron dos docenas de objetos conocidos como “lenguas de oro”, que consisten en piezas de oro colocadas dentro de la boca de algunos de los difuntos.

Según los investigadores, estos símbolos estaban asociados a las creencias funerarias de la época, ya que constituían un importante símbolo de protección.

Traducción de Olivia Gorsin