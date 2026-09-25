Irán presenta propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y otras noticias de Oriente Medio

Desde los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas surgió una oferta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear. Mientras, el principal clérigo de Arabia Saudí emitió un inusual comunicado en el que instó a las fuerzas armadas del reino a defender el país de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán.

En Nueva York, donde las guerras en Irán y Gaza han dominado la agenda de la ONU, se tiene previsto que los líderes de Irak, Líbano y Egipto hablen ante los líderes mundiales en las siguientes horas del viernes.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias de Oriente Medio.

Surge propuesta para reabrir el estrecho y reanudar las conversaciones nucleares

Irán reabriría el estrecho de Ormuz y reanudaría las conversaciones sobre su programa nuclear en siete días si Estados Unidos levanta su bloqueo naval, elimina las sanciones petroleras y respeta un alto el fuego que incluya a Líbano, según una propuesta presentada por el ministro de Exteriores iraní en una reunión privada al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del grupo de analistas Quincy Institute, que asistió al evento, dijo que el ministro de Exteriores Abbas Araghchi detalló el plan a los presentes el jueves. Los funcionarios iraníes no han hecho ningún comentario.

La propuesta se asemeja a un acuerdo alcanzado en junio que luego se vino abajo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo, aunque la Casa Blanca afirmó el viernes que funcionarios estadounidenses mantienen conversaciones positivas y constructivas con mediadores. Aun así, del lado iraní, algunos cuestionan si los sectores duros que dominan las fuerzas de seguridad aceptarán compromisos defendidos por moderados como el presidente Masoud Pezeshkian.

Autoridad religiosa insta a tropas saudíes a prepararse para defender el país

Ante la escalada de ataques contra instalaciones petroleras, ciudades y barcos frente a la costa de Arabia Saudí, la máxima autoridad religiosa del reino pidió a los soldados que estén preparados para defender el país de los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán.

El enérgico comunicado del gran muftí, el jeque Saleh al-Fawzan —que normalmente evita pronunciarse sobre política en un país que ejerce una enorme influencia entre los musulmanes de todo el mundo—, es un mensaje poco habitual sobre el conflicto en curso en Oriente Medio por parte de la principal autoridad religiosa del reino.

Al-Fawzan dirigió su mensaje a los soldados que defienden las fronteras y a los miembros de la coalición liderada por Riad que lucha contra los hutíes en Yemen, salpicándolo con versículos del Corán y edictos religiosos.

“Proteger a esta gran nación, resguardar sus fronteras, defenderla de la agresión y castigar a quienes quieran dañar un solo palmo de ella es uno de los mayores deberes”, manifestó.

El jefe del gobierno yemení reconocido internacionalmente, Rashad al-Alimi, también instó a los yemeníes a respaldar a las fuerzas armadas apoyadas por Arabia Saudí y a los grupos aliados en su lucha con los hutíes.

Al-Alimi, que preside el Consejo de Liderazgo Presidencial del país, también llamó a los yemeníes que luchan junto a los hutíes a desertar, anunciando una amnistía general.

Al-Alimi afirma que el objetivo es retomar Saná de manos de los hutíes

Al-Alimi señaló que el objetivo de la lucha es restaurar el control de su gobierno sobre Saná, la capital del país, tomada por los hutíes en 2014.

Su llamado a las armas se produjo durante su primer discurso desde que sus fuerzas, respaldadas por Arabia Saudí, fueron expulsadas de la costa del mar Rojo por el rápido avance de los hutíes en la ciudad de Mokha y el estrecho de Bab el-Mandel, por donde transita el 12% del comercio mundial.

Los rápidos avances hutíes hicieron surgir preguntas sobre la efectividad de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí y desconfianza entre sus líderes, lo que provocó una caótica retirada de fuerzas antes de la caída de Mokha.

El discurso de Al-Alimi se produjo en el 64to aniversario del golpe militar que derrocó a la monarquía que gobernaba el norte de Yemen, enraizada en la secta chií zaydi, a la que pertenecen los hutíes. El grupo rebelde combatió al gobierno central durante años antes de desplazarse desde su bastión en el norte y tomar Saná.

Consejo de Seguridad de la ONU exige detener los ataques de los rebeldes hutíes

En un comunicado aprobado por sus 15 miembros, el órgano más poderoso de la ONU condenó los ataques hutíes contra Arabia Saudí y contra el transporte marítimo comercial en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.

El consejo pidió una “cooperación práctica”, incluso con el gobierno yemení reconocido internacionalmente, para impedir que los hutíes obtengan armas, material militar y entrenamiento que les permitan llevar a cabo ataques.

Recordó a todos los países su obligación de aplicar el embargo de armas de la ONU contra el grupo rebelde.

Dos soldados israelíes mueren en Gaza

El ejército de Israel reportó que dos de sus soldados fallecieron el jueves en el norte de Gaza mientras inspeccionaban un dron israelí sin detonar cerca de un puesto militar. Son las primeras bajas militares israelíes en el sitiado enclave palestino en meses.

Otros cinco soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego del pasado octubre que intentó frenar una guerra de más de dos años entre Israel y el grupo insurgente Hamás.

Aunque los combates más intensos han disminuido, hay fuego israelí casi a diario. Las fuerzas de Israel han lanzado repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, y han se han cobrado la vida de 1.408 personas, de acuerdo con funcionarios de salud gazatíes.

Hospitales en Yemen, desbordados ante la reanudación de la guerra

El costo humano de la reanudación de las hostilidades en Yemen va más allá del campo de batalla y desborda un sistema de salud ya golpeado por años de guerra.

Más de 130.000 personas han huido de sus hogares a medida que se intensifican los combates entre los hutíes, respaldados por Irán, y las fuerzas gubernamentales, que cuentan con el apoyo de Arabia Saudí. Menos del 10% de los centros de salud en las zonas afectadas están equipados para brindar la atención que necesitan los heridos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Los años de guerra han dejado a los hospitales con poca capacidad.

La UNICEF dice que al menos 15 niños han muerto y otros 14 han resultado heridos en las últimas tres semanas. El representante de la agencia en Yemen, Akhil Iyer, dijo el viernes que el conflicto también provoca que más niños pasen hambre en el país, donde ya se proyectaba que al menos 2,2 millones de niños menores de cinco años sufrirían desnutrición aguda antes de la escalada de violencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.