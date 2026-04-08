La NASA explica qué fue la bola de fuego vista sobre partes del noreste

Según la NASA, la inusual bola de fuego que cruzó los cielos del noreste de Estados Unidos el martes por la tarde fue un meteorito.

La Sociedad Americana de Meteoros recibió más de 200 informes de testigos presenciales procedentes de Pensilvania, Delaware, Nueva York y Connecticut, lo que ayudó a las autoridades a reconstruir su trayectoria.

Según la NASA, los analistas, basándose en esos informes y en datos de cámaras de acceso público, determinaron que el meteorito se hizo visible por primera vez a unos 77 kilómetros sobre el océano Atlántico, cerca de Long Island. Al viajar hacia el suroeste a unos 48.000 kilómetros por hora, recorrió unos 188 kilómetros antes de desintegrarse a unos 43 kilómetros sobre Galloway, Nueva Jersey, justo al norte de Atlantic City.

Según la Sociedad Americana de Meteoros, el evento tuvo lugar entre las 2:30 p. m. y las 2:45 p. m. La mayoría de los testigos reportaron un destello brillante sobre sus cabezas entre las 2:35 p. m. y las 2:40 p. m., y algunos también vieron múltiples fragmentos verdes cruzando el cielo durante varios segundos.

En Phillipsburg, Nueva Jersey, una observadora, Leslie Galloza, capturó una imagen del objeto alrededor de las 2:34 p. m. y la compartió con NBC Philadelphia.

Más de 200 testimonios de testigos presenciales ayudaron a la NASA a seguir la trayectoria del meteoro desde su paso por el Atlántico, cerca de Long Island, hasta su desintegración sobre Galloway, Nueva Jersey, tras recorrer unos 188 kilómetros a una velocidad de 48 280 km/h ( Getty Images )

Otro testigo de Nueva Jersey, Nick Brucato, grabó la bola de fuego en video y lo compartió en el grupo público de Facebook de Pine Barrens.

“Esto parece ser el meteorito del que todo el mundo habla. Grabé este video lo más rápido que pude hoy en Whiting a las 2:34 p. m. Oí el fuerte estruendo minutos después”, escribió.

Un comentarista dijo que también escuchó “un estruendo muy fuerte” en Batsto, mientras que otro agregó que el ruido “asustó a mi perro por un segundo”.

Además, testigos de Maryland, Carolina del Norte, Virginia y Washington D.C. también informaron haber avistado meteoritos.

“Fue increíblemente genial de ver”, dijo una residente de Heathsville, Virginia, a NJ.com, y agregó que la bola de fuego se movía “de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha” y que escuchó “un estruendo sordo”.

“La bola de fuego brilló intensamente tras observarla cruzar el cielo de izquierda a derecha durante dos o tres segundos”, declaró una mujer de Falls Church, Virginia, al mismo medio. “Mientras la bola de fuego brillaba, vi desprenderse uno o dos fragmentos brillantes más pequeños antes de que se desvaneciera”.

Los meteoros son comunes, pero muchos pasan desapercibidos porque aparecen sobre océanos, zonas remotas o durante el día, lo que dificulta su observación. Por lo tanto, eventos ampliamente observados como el del martes son relativamente raros, según la NASA.

El último avistamiento se produce apenas unas semanas después de que un meteorito de 7 toneladas explotara sobre el condado de Medina, Ohio, el 17 de marzo, creando un estampido sónico, seguido días después por un evento meteórico separado y no relacionado en Texas.

Traducción de Olivia Gorsin