Fotos muestran impresionantes vistas de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Los astronautas de la misión Artemis II —tres estadounidenses y un canadiense— se adentraron el lunes a toda velocidad en el espacio a mayor distancia de la Tierra que cualquier otro ser humano durante un sobrevuelo lunar, que marca el regreso de la NASA a la Luna. Fueron recibidos por un eclipse solar total al convertirse en los primeros en observar a simple vista partes de la esquiva cara oculta de la Luna, antes de trazar un giro en U para emprender el regreso a casa.

___

Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de la AP.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.