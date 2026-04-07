Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Fotos muestran impresionantes vistas de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Los astronautas de la misión Artemis II —tres estadounidenses y un canadiense— se adentraron el lunes a toda velocidad en el espacio a mayor distancia de la Tierra que cualquier otro ser humano durante un sobrevuelo lunar, que marca el regreso de la NASA a la Luna. Fueron recibidos por un eclipse solar total al convertirse en los primeros en observar a simple vista partes de la esquiva cara oculta de la Luna, antes de trazar un giro en U para emprender el regreso a casa.

___

Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de la AP.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Relacionados

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in