Los fósiles de cuevas revelan que los primeros europeos recurrieron al canibalismo varias veces

Los fósiles humanos antiguos desenterrados en tres cuevas diferentes de España revelan que el canibalismo resurgió entre los primeros europeos en distintos contextos a lo largo de miles de años.

Las cuevas de Malalmuerzo, Carigüela y Majólicas, en Granada, se convirtieron en importantes yacimientos para el estudio de los primeros humanos en Europa.

Un nuevo estudio reexaminó cerca de mil huesos y utilizó técnicas modernas, más de 50 años después de que estas cuevas se hicieran populares entre los arqueólogos.

La investigación reveló con una precisión sin precedentes que el canibalismo en la península ibérica no era una práctica uniforme ni se limitaba a un solo período.

Los científicos descubrieron que el canibalismo, en realidad, era un hábito recurrente, practicado bajo diferentes contextos sociales y motivaciones a lo largo de miles de años.

open image in gallery Marcas de corte en un cráneo humano adulto procedente de la cueva de Majolicas ( Antonio Rodríguez-Hidalgo/IAM-CSIC )

En el estudio más reciente, los investigadores examinaron si los huesos humanos prehistóricos encontrados en las tres cuevas habían sido manipulados intencionalmente.

Examinaron los restos con un microscopio para identificar marcas de cortes, fracturas, golpes y marcas de dientes, y para distinguir entre las roturas que se producen cuando el hueso aún está fresco y los daños que se producen algún tiempo después de la muerte.

Los científicos determinaron si cada marca en los huesos era accidental o causada por la actividad humana.

A pesar de las similitudes en la forma en que se procesaron los cuerpos —indicadas por marcas de cortes, ebullición y marcas de dientes—, cada yacimiento contaba una historia diferente.

Se observaron signos de violencia en los huesos recogidos en Malalmuerzo, así como un tratamiento particular de los cráneos encontrados en Carigüela.

open image in gallery Cráneo de adulto hallado en la cueva de Majolicas que presenta marcas de corte ( Antonio Rodriguez-Hidalgo/IAM-CSIC )

Los científicos también hallaron indicios de prácticas rituales en los restos humanos recogidos en Majólicas.

“Nuestro trabajo demuestra que no es posible hablar de una única forma de ‘canibalismo neolítico’, porque evidencias arqueológicas similares pueden ocultar realidades sociales muy diferentes”, afirmó Antonio Rodríguez-Hidalgo, uno de los autores del estudio publicado en el Journal of Archaeological Science.

Un análisis más detallado de muestras de huesos humanos recogidas en Malalmuerzo apunta a un posible episodio de violencia colectiva que tuvo lugar alrededor del año 5000 a. C.

“En Malalmuerzo, encontramos fracturas que apuntan a muertes violentas. Además, nuestros análisis indican la presencia de restos de todas las edades, lo que sugeriría un suceso violento en el que todos o casi todos los individuos de un grupo fueron asesinados y posteriormente consumidos”, declaró la Dra. Rodríguez-Hidalgo.

Los científicos encontraron indicios de varios episodios de canibalismo ocurridos en diferentes épocas del Neolítico en la cueva de Carigüela.

open image in gallery Copa de cráneo neolítica procedente de la cueva de Carigüela ( Antonio Rodriguez-Hidalgo/IAM-CSIC )

En esta cueva, desenterraron dos cráneos modificados para fabricar copas.

Según los investigadores, los indicios de prácticas caníbales hallados en la cueva de Majólicas no parecen estar asociados con episodios de violencia, y las pruebas más recientes datan de alrededor del 3800 a. C.

“Las pruebas disponibles sugieren que el canibalismo no fue un fenómeno continuo durante el Neolítico europeo, sino que se concentró en ciertos períodos y regiones; un patrón temporal compartido en toda Europa en el que también encajan los episodios documentados en estas tres cuevas”, explicó Francesc Marginedas, otro de los autores del estudio.

Estas prácticas parecen concentrarse en tres períodos: finales del sexto milenio a. C., mediados del quinto milenio a. C. y finales del tercer milenio a. C.

“No podemos afirmar que todos estos episodios tuvieran una causa común”, declaró Palmira Saladié, autora principal del estudio.

“Pero podemos afirmar que, a lo largo del Neolítico, de forma discontinua pero recurrente, existió un contexto de conflicto y/o manipulación de restos humanos que, creemos, refleja cambios en la organización social, las relaciones intergrupales y las actitudes hacia la muerte y la violencia”, afirmó.

Traducción de Olivia Gorsin