Cohete lunar de NASA enfrenta otro problema; se prevé que viaje de astronautas se retrase a abril

El nuevo cohete lunar de la NASA sufrió otro contratiempo el sábado, lo que casi con seguridad retrasará hasta la primavera el primer viaje de astronautas a la Luna en décadas.

La agencia espacial reveló el problema más reciente apenas un día después de fijar el 6 de marzo como fecha objetivo para la misión Artemis II, el primer vuelo de la humanidad a la Luna en más de medio siglo. Durante la noche, se interrumpió el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete, informaron funcionarios. Un flujo estable de helio es esencial para purgar los motores y presurizar los tanques de combustible.

Este problema con el helio no tiene nada que ver con las fugas de combustible de hidrógeno que empañaron a principios de mes un ensayo general de cuenta regresiva del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) y obligaron a repetir la prueba.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, señaló que un filtro defectuoso, una válvula o una placa de conexión podrían ser los responsables del flujo de helio detenido. Independientemente de la causa, indicó, la única manera de acceder al área y solucionar el problema es en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos del Centro Espacial Kennedy.

“Comenzaremos los preparativos para el retroceso, y esto dejará fuera de consideración la ventana de lanzamiento de marzo”, afirmó Isaacman a través de X. Las próximas oportunidades de la NASA serán a principios o a finales de abril.

Más temprano por la mañana, la NASA informó que se preparaba para devolver el cohete de 98 metros (322 pies) a su hangar para reparaciones, al tiempo que planteó la posibilidad de que el trabajo se realizara en la plataforma.

“Entiendo que la gente está decepcionada por este acontecimiento”, dijo Isaacman. “Esa decepción la siente sobre todo el equipo de la NASA, que ha estado trabajando incansablemente para preparar esta gran empresa”.

Las fugas de combustible de hidrógeno ya habían retrasado un mes el sobrevuelo lunar de Artemis II. Una segunda prueba de carga de combustible el jueves reveló casi ninguna fuga, lo que dio a los directivos la confianza para apuntar a un despegue en marzo. Los cuatro astronautas iniciaron su cuarentena de dos semanas el viernes por la noche, obligatoria para evitar gérmenes.

La interrupción del flujo de helio se limita a la etapa criogénica de propulsión interina del cohete SLS. Esta etapa superior es esencial para colocar la cápsula tripulada Orion en la órbita adecuada de gran altitud alrededor de la Tierra para las comprobaciones, tras el despegue. Después, se supone que debe separarse de Orion y servir como objetivo para los astronautas dentro de la cápsula, lo que les permitirá practicar técnicas de acoplamiento para futuras misiones a la Luna.

Durante el programa Apolo de la NASA, 24 astronautas volaron a la Luna entre 1968 y 1972. El nuevo programa Artemis sólo ha completado hasta ahora un vuelo, una misión en órbita lunar sin tripulación en 2022. Ese primer vuelo de prueba también estuvo plagado de fugas de combustible de hidrógeno antes del despegue, así como de un problema de helio similar al que surgió el sábado. El primer alunizaje con tripulación bajo Artemis aún está, como mínimo, a unos años de distancia.

