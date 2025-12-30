Un hongo letal se vuelve más infeccioso y se está propagando por todo el mundo

Según un grupo de investigadores, una variante resistente del hongo Candida auris se expande globalmente y presenta un aumento en su capacidad de causar enfermedad.

Las infecciones por hongos afectan a casi 6,5 millones de personas cada año y presentan una tasa de mortalidad superior al 50 %, incluso con tratamiento antifúngico.

En ese contexto, Candida auris es una levadura invasiva capaz de provocar infecciones graves, sobre todo en personas con el sistema inmunológico debilitado.

El microorganismo fue detectado por primera vez en 2009 en el canal auditivo de un paciente en Japón. Con el tiempo, se propagó a distintos países, entre ellos India, donde en 2014 fue catalogado como una amenaza relevante para la salud pública.

La revisión más reciente identifica varias características que explican su rápida propagación. En la actualidad, Candida auris ya se encuentra en al menos 61 países de seis continentes.

A través del eestudio, los investigadores descubrieron que el hongo desarrolla resistencia a los fármacos con rapidez, gracias a su capacidad de cambiar de una forma similar a la levadura a un crecimiento filamentoso. Además, cuenta con proteínas en la pared celular que le permiten adherirse a la piel humana con gran facilidad y colonizarla.

Candida auris ( The Lundquist Institute )

“La colonización cutánea por C. auris representa un problema médico importante, ya que los pacientes colonizados pueden facilitar su transmisión dentro y entre hospitales”, advierten en el estudio publicado en Microbiology and Molecular Biology Reviews.

El hongo posee “bombas de eflujo” en su membrana celular que expulsan los medicamentos antifúngicos antes de que puedan eliminarlo. Además, se agrupa y forma biopelículas viscosas sobre distintas superficies, lo que dificulta que los fármacos logren penetrar.

Según el estudio, aún no está claro si existen otros mecanismos de resistencia. A esto se suma que las infecciones por C. auris suelen diagnosticarse de forma incorrecta, lo que retrasa el inicio del tratamiento antifúngico adecuado.

En la revisión, los investigadores destacan la necesidad de desarrollar nuevos antifúngicos de amplio espectro, mejorar las herramientas de diagnóstico y avanzar en terapias complementarias basadas en la inmunidad y en vacunas, especialmente para pacientes de alto riesgo.

Asimismo, los autores solicitan fortalecer la concientización sobre esta enfermedad mediante sistemas de vigilancia más eficaces, sobre todo en países con recursos limitados. Por otro lado, destacan que hay tres fármacos en fase de ensayo clínico que podrían incorporarse próximamente al tratamiento de esta infección.

Traducción de Leticia Zampedri