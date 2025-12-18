Los centenarios italianos tienen una mayor proporción de ADN heredado de antiguos cazadores-recolectores que la población general, según un nuevo estudio que podría permitir comprender mejor el envejecimiento.

Los estudios ya demostraron que los genes “buenos” heredados de los antepasados, junto con otros factores como el medio ambiente y los hábitos cotidianos, contribuyen a una mayor longevidad.

Aunque investigaciones anteriores demostraron que Italia tiene una de las mayores concentraciones de centenarios del mundo, las razones exactas siguen sin estar claras.

Para entenderlo, los científicos analizaron los genomas de más de 300 centenarios y de casi 700 adultos sanos de unos 50 años.

A continuación, los investigadores compararon el ADN de estos individuos con los genomas antiguos de cuatro grupos que componen la Italia moderna.

Estos grupos descienden de los cazadores-recolectores occidentales, los habitantes originales de Europa tras la Edad de Hielo, así como de los agricultores neolíticos de Anatolia, los grupos nómadas de la Edad de Bronce y los antiguos grupos de las regiones de Irán y el Cáucaso.

Una anciana residente pone la mano en una mascarilla facial ( AFP via Getty Images )

Los científicos descubrieron que las personas que alcanzaban la edad de 100 años tendían a tener más ADN de cazador-recolector occidental (WHG) que la persona media.

“El presente estudio demuestra por primera vez que el linaje WHG... contribuye a la longevidad en la población italiana”, escribieron los investigadores en el estudio publicado en la revista GeroScience.

Aunque los italianos de la muestra del estudio portaban una mezcla de ADN de los cuatro grupos antiguos, solo el material genético del WHG se encontró vinculado a la longevidad.

Según el estudio, por cada pequeño aumento en el ADN de cazador-recolector, las probabilidades de que una persona se convirtiera en centenaria aumentaban en un 38%.

De acuerdo con la investigación, las mujeres tenían más del doble de probabilidades de llegar a los 100 años si tenían una mayor proporción de este ADN ancestral que los hombres.

“Proponemos que las variantes implicadas en este rasgo [la longevidad] pueden haberse introducido en el acervo genético italiano en una época muy antigua”, escribieron los científicos.

Los investigadores sospechan que estos genes probablemente se vieron favorecidos durante la última Edad de Hielo, cuando nuestros antepasados tuvieron que sobrevivir a condiciones extremadamente duras con recursos alimentarios limitados.

Algunos de estos genes, sospechan los científicos, podrían estar ayudando a mejorar el metabolismo para procesar los alimentos de forma más eficiente y proteger al organismo del estrés relacionado con la edad.

“Demostramos una mayor contribución de la ascendencia occidental relacionada con los cazadores-recolectores a los centenarios italianos, lo que sugiere que este componente genético preneolítico, que se relacionó con los cambios de población que se produjeron en Europa tras el Último Máximo Glacial, podría ser beneficioso para la longevidad en la actualidad”, escribieron los investigadores.

Traducción de Olivia Gorsin