Mediante un nuevo experimento mental, un grupo de expertos planteó que estudiar cómo las abejas melíferas procesan información podría ayudar a los seres humanos a comunicarse con formas de vida extraterrestre.

Aunque los ancestros de las abejas melíferas y los humanos se separaron hace más de 600 millones de años en la evolución, ambas especies conservaron características clave como la sociabilidad, la comunicación y ciertas capacidades matemáticas.

A través de diversos estudios, los científicos han demostrado que, pese al tamaño diminuto de su cerebro, las abejas son capaces de resolver operaciones simples de suma y resta, e incluso de clasificar cantidades como pares o impares. También se ha observado que podrían tener cierto entendimiento del concepto de cero.

A partir de estas observaciones, los investigadores se preguntan si las matemáticas —por su aparente universalidad— podrían utilizarse como base para establecer contacto con inteligencia extraterrestre.

El razonamiento es que si las abejas pueden comprender conceptos matemáticos sin compartir lenguaje o cercanía evolutiva con los humanos, entonces dichas ideas podrían ser comprensibles también para otras formas de vida inteligente. De hecho, las abejas representan uno de los casos evolutivamente más lejanos de una especie con habilidades matemáticas, a diferencia de mamíferos como los delfines o los macacos.

“Si dos especies tan distintas entre sí como los humanos y las abejas melíferas pueden realizar operaciones matemáticas —al igual que muchos otros animales—, entonces quizá las matemáticas podrían constituir la base de un lenguaje universal”, sostienen los investigadores en un artículo publicado en The Conversation.

Las abejas melíferas se posan sobre una cuchara de madera ( Getty Images )

El experimento mental, presentado también en la revista Leonardo, se basa en una idea filosófica: las matemáticas no son solo una herramienta descriptiva creada por los humanos para explicar el universo, sino una estructura objetiva que existe independientemente de la humanidad.

Desde esta perspectiva, las matemáticas podrían servir como una base sólida para la comunicación más allá de la Tierra, incluso con seres extraterrestres.

Aun si sus formas biológicas o percepciones sensoriales fueran radicalmente distintas a las nuestras, algunas estructuras matemáticas podrían representar un punto en común.

La propuesta no es del todo nueva: varios intentos científicos anteriores por establecer contacto con inteligencia extraterrestre también han recurrido a las matemáticas y a los números como lenguaje compartido.

Por ejemplo, los Discos de Oro enviados a bordo de las sondas espaciales Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en 1977, incluían cantidades matemáticas como parte del mensaje destinado a “comunicar una historia de nuestro mundo a los extraterrestres”.

“Si existen especies extraterrestres y cuentan con cerebros lo suficientemente sofisticados, entonces nuestro trabajo sugiere que podrían tener la capacidad de hacer matemáticas”, explican los investigadores.

A futuro, esperan explorar si distintas especies desarrollan aproximaciones diversas a las matemáticas, de forma análoga a los dialectos en el lenguaje humano.

Traducción de Leticia Zampedri